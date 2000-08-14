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Раздел: Невероятное  
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В застывшем янтаре обнаружили древнейшее насекомое

В застывшем янтаре обнаружили древнейшее насекомое Возраст находки способен удивить любого.

Недавно ученые обнаружили древнейшего жука-опылителя, возраст которого достигает 100 млн лет. Древние саговниковидные нуждались в услугах этого насекомого, и новая находка фиксирует впервые данный союз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Исследователи Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили на границе с Мьянмой древнейшего жука-опылителя, который сохранился в янтаре.

Его длина – всего пару миллиметров, насекомое обладает длинными мандибулами, являющимися традиционными для саговников-опылителей. Обнаруженный экспонат отнесли к группе Boganiidae, а найденное возле него растение китайские специалисты охарактеризовали как древний саговник: янтарь спустя миллионы лет сохранил их в непосредственном контакте с того времени, когда Землей правили динозавры и до их гибели оставалось более сотни миллионов лет.

Саговники, они же цикадные, являются одними из самых древних голосеменных растений, появившихся на планете до цветковых. Шире они были представлены в мезозое.

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Кроме того, предполагается, что они стали первыми растениями, привлекающие опылителей, но прямых доказательств такого сотрудничества ученые до этого момента не находили.
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 Теги: янтарь, жук

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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