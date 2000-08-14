Раздел: Невероятное
В Шотландии заметили странное красное вещество
Неизвестная субстанция лежала около камней.
Около недели назад жительница Шотландии Хелен Доу выложила на фейсбук в группу "Придорожная Шотландия" очень необычное фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Кто-нибудь может помочь мне? Я увидела это, когда путешествовала у озера Лох Этчачан. Я пыталась рассмотреть это поближе, но все еще озадачена тем, что это может быть", - написала женщина в комментариях к снимку.
На фотографии Хелен изображена расползающаяся в разные стороны красно-белая субстанция, лежащая среди камней. Непонятно, что это такое, то ли какая то плесень, то ли остатки от чего-то органического.
В комментариях пользователи делали свои предположения, попутно соревнуясь в остроумии, указывая, что это остатки единорога или пришельцы, которые хотят поработить человечество как в книге "Война миров".
Кто-то даже предположил, что на этом месте убили человека и нужно звать криминалистов.
Эксперты из шотландской дикой природы позже рассказали журналистам, что скорее всего эта необычная малиновая структура либо красный торфяной мох сфагнум, либо цветущие водоросли.
Сфагнум может вмещать воды до 26 раз больше собственного веса и в опухшем виде может выглядеть похожим на тот объект, который сфотографировала Хелен Доу.
Мох сфагнум насчитывает около 380 видов, которые широко распространены в Шотландии. Обычно они зеленого или красного цвета, но красный сфагнум может белеть, когда влага начинает уходить из него.
Сфагнум иногда образует большие "одеяла" на болотах, которые также известны как "живые ковры".
Читайте также: Американский гонщик рассказал, как его спас призрак
Отдельные растения имеют основной стебель и мелкие пучки, которые состоят из нескольких густых ветвей. Эти мхи хранят воду и предотвращают распад мертвого растительного материала.
Около недели назад жительница Шотландии Хелен Доу выложила на фейсбук в группу "Придорожная Шотландия" очень необычное фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Кто-нибудь может помочь мне? Я увидела это, когда путешествовала у озера Лох Этчачан. Я пыталась рассмотреть это поближе, но все еще озадачена тем, что это может быть", - написала женщина в комментариях к снимку.
На фотографии Хелен изображена расползающаяся в разные стороны красно-белая субстанция, лежащая среди камней. Непонятно, что это такое, то ли какая то плесень, то ли остатки от чего-то органического.
В комментариях пользователи делали свои предположения, попутно соревнуясь в остроумии, указывая, что это остатки единорога или пришельцы, которые хотят поработить человечество как в книге "Война миров".
Кто-то даже предположил, что на этом месте убили человека и нужно звать криминалистов.
Эксперты из шотландской дикой природы позже рассказали журналистам, что скорее всего эта необычная малиновая структура либо красный торфяной мох сфагнум, либо цветущие водоросли.
Сфагнум может вмещать воды до 26 раз больше собственного веса и в опухшем виде может выглядеть похожим на тот объект, который сфотографировала Хелен Доу.
Мох сфагнум насчитывает около 380 видов, которые широко распространены в Шотландии. Обычно они зеленого или красного цвета, но красный сфагнум может белеть, когда влага начинает уходить из него.
Сфагнум иногда образует большие "одеяла" на болотах, которые также известны как "живые ковры".
Читайте также: Американский гонщик рассказал, как его спас призрак
Отдельные растения имеют основной стебель и мелкие пучки, которые состоят из нескольких густых ветвей. Эти мхи хранят воду и предотвращают распад мертвого растительного материала.
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