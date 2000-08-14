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Ученые обнаружили самые старые в Китае костяные орудия

Ученые обнаружили самые старые в Китае костяные орудияКостяные мягкие молотки в основном использовались для создания и видоизменения каменных орудий.

Международная команда исследователей заявила, что обнаружила костяные мягкие молотки, являющиеся самыми старыми костяными орудиями, найденными в Китае, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Костяные орудия, шесть из которых сделаны из сломанных длинных конечностей травоядных животных и одно из оленьего рога, были обнаружены во время раскопок в городе Сюйчан центральнокитайской провинции Хэнань.

До этой находки ученых самыми старыми считались костяные орудия, найденные в провинции Гуйчжоу, возраст которых составлял 35 тыс. лет.

Исследователь Хэнаньского провинциального института культурного наследия и археологии Ли Чжаньян сказал, что костяные мягкие молотки в основном использовались для создания и видоизменения каменных орудий.

Китайских археологов долго волновали такие вопросы как, когда древние китайцы начали использовать кость и присутствовали ли в Китае каменные орудия, сделанные ранними людьми.

По словам Ли Чжаньяна, находки доказали, что революция и развитие каменных орудий в Китае начались, по меньшей мере, 115 тыс. лет назад, и мозг китайских гоминидов, живших в то время, был сравнительно развит.

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Результаты раскопок были опубликованы в научном журнале PLOS расONE.
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 Теги: Китай, орудие

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Сегодня, 10:26 » Автор: Татьяна Ларина
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