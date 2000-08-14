Раздел: Невероятное
В Киево-Печерской лавре законсервируют древние стены
Ученые законсервируют древние стены в Киево-Печерской лавре
Ученые начнут консервацию стен стен XII века, который были найдены на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Кандидат исторических наук Сергей Тараненко отметил, что после консервации могут создать павильон для экспонирования. Стены обтянут специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.
"Консервация в любом случае, в ближайшие две-три недели мы засыплем песком... Хотим сделать павильон, информационный центр, но музейного проекта еще не существует, есть только желание", - рассказал Тараненко.
Читайте также: В Киево-Печерской лавре археологи обнаружили оборонительную стену
Отметим, что найденная стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены. В данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было "дорогим удовольствием". Чтобы точно указать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.
Ученые начнут консервацию стен стен XII века, который были найдены на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Кандидат исторических наук Сергей Тараненко отметил, что после консервации могут создать павильон для экспонирования. Стены обтянут специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.
"Консервация в любом случае, в ближайшие две-три недели мы засыплем песком... Хотим сделать павильон, информационный центр, но музейного проекта еще не существует, есть только желание", - рассказал Тараненко.
Читайте также: В Киево-Печерской лавре археологи обнаружили оборонительную стену
Отметим, что найденная стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены. В данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было "дорогим удовольствием". Чтобы точно указать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.
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