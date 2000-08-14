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Раздел: Невероятное  
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Ученые выяснили, чем отличается мужской мозг от женского

Ученые выяснили, чем отличается мужской мозг от женскогоСравнительные эксперимент провели исследователи из Университета Вашингтона.

За основу в исследовании принимали скорость реакции на графическую картинку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

И хотя обработка данных, полученных с помощью органов зрения, у мужчин и женщин находится примерно на одном уровне, мозг женщины медленнее обрабатывает информацию. А вот мужчины быстрее принимают самые правильные и рациональные решения на основе новой информации.

По подсчетам ученых, мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25-75% медленнее. К тому же, женщины не всегда способны правильно ответить на контрольные вопросы.

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Быструю реакцию и обработку данных имели не здоровые мужчины, а те, кто страдал нарушениями психического развития. Ученые объясняют это тем, что церебральные процессы у таких людей сопровождаются снижением регулирования нейронной активности. А это позволяет им более остро воспринимать информацию. Вывод ученых таков: мозг женщин медленнее обрабатывает информацию, чем мозг мужчин.
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 Теги: ученые, мозг

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Сегодня, 16:37 » Автор: Татьяна Ларина
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