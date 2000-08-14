Раздел: Невероятное
Ученые назвали самые древние галактики Вселенной
Ученые определили две популяции галактик.
Группа ученых из Даремского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики нашла доказательства того, что тусклые галактики-спутники Млечного Пути являются одними из первых во Вселенной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Как сообщает Naked science, исследователи предполагают, что галактики Segue-1, Bootes I, Tucana II и Ursa Major I – одни из первых сформировавшихся, их возраст оценивается в 13 миллиардов лет.
Первые атомы, атомы водорода, появились во Вселенной, когда ее возраст составлял всего 380 миллионов лет. Они собирались в облака и постепенно охлаждались, превращаясь в гало темной материи, которая возникла после Большого взрыва.
Фаза остывания, известная как "космические темные века", продолжалась около 100 миллионов лет. В итоге газ, остывший внутри гало, стал нестабилен и начал формировать звезды: эти объекты – самые первые галактики. После их формирования Вселенная наполнилась светом, положив конец "темным векам".
В ходе исследования ученые определили две популяции галактик – спутников Млечного Пути. Первая из них – группа очень тусклых галактик, которая сформировалась в "темные века", а вторая – более яркая популяция галактик, появившихся на сотни миллионов лет позже.
Интенсивное ультрафиолетовое излучение, испущенное первыми галактиками, уничтожило оставшиеся атомы водорода, ионизировав их (выбив из них электроны), что помешало этому газу остыть и сформировать новые звезды. Процесс галактического формирования приостановился - и на протяжении примерно миллиона лет новые галактики не появлялись.
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В итоге гало темной материи стали настолько массивными, что даже ионизированный газ смог остыть. Галактическое формирование возобновилось, кульминировав образованием невероятно ярких галактик наподобие Млечного Пути.
Группа ученых из Даремского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики нашла доказательства того, что тусклые галактики-спутники Млечного Пути являются одними из первых во Вселенной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Как сообщает Naked science, исследователи предполагают, что галактики Segue-1, Bootes I, Tucana II и Ursa Major I – одни из первых сформировавшихся, их возраст оценивается в 13 миллиардов лет.
Первые атомы, атомы водорода, появились во Вселенной, когда ее возраст составлял всего 380 миллионов лет. Они собирались в облака и постепенно охлаждались, превращаясь в гало темной материи, которая возникла после Большого взрыва.
Фаза остывания, известная как "космические темные века", продолжалась около 100 миллионов лет. В итоге газ, остывший внутри гало, стал нестабилен и начал формировать звезды: эти объекты – самые первые галактики. После их формирования Вселенная наполнилась светом, положив конец "темным векам".
В ходе исследования ученые определили две популяции галактик – спутников Млечного Пути. Первая из них – группа очень тусклых галактик, которая сформировалась в "темные века", а вторая – более яркая популяция галактик, появившихся на сотни миллионов лет позже.
Интенсивное ультрафиолетовое излучение, испущенное первыми галактиками, уничтожило оставшиеся атомы водорода, ионизировав их (выбив из них электроны), что помешало этому газу остыть и сформировать новые звезды. Процесс галактического формирования приостановился - и на протяжении примерно миллиона лет новые галактики не появлялись.
Читайте также: Астронавт показал, как выглядит из космоса коралловый риф
В итоге гало темной материи стали настолько массивными, что даже ионизированный газ смог остыть. Галактическое формирование возобновилось, кульминировав образованием невероятно ярких галактик наподобие Млечного Пути.
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