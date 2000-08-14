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Ученые рассказали о главной угрозе для климата Земли

Ученые рассказали о главной угрозе для климата ЗемлиНовая работа основана на расчетах и моделях взаимодействия изменения климата и таяния вечных льдов.

По мнению экспертов, самая серьезная угроза климату - не парниковые газы, производимые человечеством, а оттаивание древних льдов под термокарстовыми озерами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

На протяжении многих лет ученые опасались, что повышение температуры спровоцирует выброс углерода, хранящегося в замороженной почве Арктики, что, в свою очередь, ускорит изменение климата. Теперь они пришли к выводу, что резкое таяние льдов под озерами еще опаснее. Об этом исследователи рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Communication и ставшей частью десятилетнего проекта NASA по изучению влияния климатических изменений на ледяные регионы Арктики.

"У нас нет 200 или 300 лет на ожидание обширных выбросов углерода из вечных льдов, - говорит ведущий автор исследования Кэйти Уолтер Энтони, эколог из Аляскинского университета в Фэрбенксе, в своем докладе в NASA. - В течение моей жизни и жизни моих детей они будут постепенно возрастать. Это происходит уже сейчас, просто не очень быстро, но через несколько десятилетий достигнет своего пика".

В частности, команда ученых уделила особое внимание таянию льдов под водоемами, известными как термокарстовые озера.

Так, был измерен выброс углерода в 72 разных местах в 11 термокарстовых озерах на территориях Сибири и Аляски и в пяти местах без озер, чтобы понять, сколько производится парникового газа, а также с целью измерить возраст содержащегося в нем углерода. Затем эти данные использовали для подтверждения разрабатываемых моделей.

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Кратко проблему можно описать следующим образом. При оттаивании вечномерзлой почвы содержащиеся в ней бактерии возобновляют свою активность и поедают любой органический материал, до которого могут добраться, в итоге производя углекислый газ и метан - мощные парниковые газы.
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 Теги: Ученые, климат, Земля

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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