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Раздел: Невероятное  
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Климатические линии Земли сдвинулись на 400 км

Климатические линии Земли сдвинулись на 400 км В Киеве наблюдается похода, ранее характерная для Одессы.

Как отметили эксперты, Нибиру больше не представляет опасности для Земли. Угроза кроется в другом – глобальном потеплении в большинстве регионов. Связано изменение климата со смещением регионов ближе к экватору на 400 км, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Изменение погоды особенно остро наблюдается в России, Европе, Соединенных Штатах и Японии. Климатологи отметили, что аномалий в изменениях нет, так как сейчас наблюдается естественный процесс перестроения климатических зон.

В Киевской области Украины, к примеру, наблюдается погода, которая век назад была характерна для Одессы. В Одессе же сейчас климат начинает уподобляться Турции. Полесье уже стало степью, а степь – почти пустыней.

Эксперты заявляют, что сентябрь выдастся необычайно жарким. В Северном полушарии завышенные температуры и показатели давления фиксировались до середины августа. Следовательно, затишье может завершиться аномальной осенью.

Как отметили климатологи, северные регионы перейдут в умеренную климатическую зону, тогда как южные территории будут потихоньку превращаться в пустыни.

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Плюс ко всему, с каждым годом количество парниковых газов увеличивается. Средняя температура по миру в результате деятельности людей поднялась на 1°С. При увеличении на 2°С Китай погибнет. Сейчас ведущие страны мира контролируют количество выбросов, дабы отстрочить глобальную катастрофу.
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 Теги: климат, изменения

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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