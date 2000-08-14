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В США участились случаи аномального восприятия запахов

В США участились случаи аномального восприятия запахов С этой проблемой сталкивается все больше американцев.

Около 6,5 процентов жителей США старше 40 лет страдают от так называемого фантомного восприятия запаха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Они чувствуют разные запахи, хотя рядом нет никакого их источника. И очень часто это не приятные запахи, вроде аромата роз или клубники, а отвратительные, как будто что-то сгнило или стухло.

Точная природа этого заболевания неизвестна, но предположительно жизнь среди разных токсичных для человека материалов вроде вредных выбросов, пластика или другой химии со временем вызывает нарушения обонятельных рецепторов.

И больше всего этому подвержены женщины и малообеспеченные люди, согласно новому исследованию, проведенному Национальным институтом изучения здоровья.

Также есть предположение, что люди с фантомным восприятия запаха могут иметь некие аномалии в клетках носа или в том отделе их мозге, что отвечает за интерпретации сенсорной информации из внешнего мира.

"Причина может быть связана с гиперактивностью обонятельных клеток в полости носа или, возможно, неисправности в той части головного мозга, который распознает сигналы запаха",- рассказывает ведущий автор исследования доктор Кэтлин Бейнбридж.

Обоняние играет очень большую роль в жизни людей и мы часто недооценивает роль носа в восприятии окружающего нас мира.

Эволюционным путем наше обоняние приспособилось предупреждать нас об опасных местах, там где пахнет хищниками или плесенью, или о местах, где есть еда. Люди с плохим обоняние в таких условиях просто не выживали.

Но сейчас человечество живет в мирке, созданном специально под комфорт человека, особенно в развитых странах. Даже родившийся без обоняния человек сейчас не обречен на смерть, поэтому наше обоняние может давать сбои.

Правда ранее считалось, что эти сбои в основном происходят у пожилых людей, которым уже за 70, но теперь выяснилось, что у большого числа людей это происходит уже начиная с 40 лет.

У некоторых сбои обоняния настолько сильные, что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю им кажется, что вокруг них отвратительно воняет. Они могут бесконечно мыться или использовать парфюмерию, но запах никуда не исчезает.

Исследование в США проводилось методом устного опроса. Людей спрашивали, чувствуют ли они запах гнили, горелого или другой вони когда рядом ничего не протухло, не горит и не гниет.

И каждый пятнадцатый из около 7,5 тысяч опрошенных людей старше 40 лет говорил, что да, он ощущает подобное. Причем женщин оказалось в два раза больше чем мужчин.

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Также выяснилось, что фантомные запахи чаще ощущают люди с маленьким заработком, и исследователи подозревают, что это может быть связано с тем, что бедные чаще живут в неблагоприятных условиях, таких как загрязненные промышленностью районы.
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 Теги: США, запахи

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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