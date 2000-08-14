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Раздел: Невероятное  
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Ученый из РФ обвинил Исландию в создании легенды о планете Нибиру

Ученый из РФ обвинил Исландию в создании легенды о планете Нибиру По словам исследователя, власти Исландии преследовали свои интересы.

Российский ученый Михаил Бородачев уверен, что пиар-компания на тему апокалипсиса и планеты Икс была развернута из-за развивающегося экономического кризиса. Сочинили легенду о Нибиру якобы власти Исландии, чтобы привлекать больше туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Во многих новостях говорилось, что безопаснее всего находиться в Исландии. Это заявление должно было залучать людей массово ехать в данную страну для спасения.

Ранее Михаил Бородачев из российской астрологической школы заявил, что нет информации ни о планете Нибиру, ни о звезде под таким наванием. Следовательно, все данные, скорее всего, являются некоторой психоэмоциональной программой. За столько лет должны были появиться реальные доказательства существования планеты Икс.

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Таким образом, человечеству нечего бояться. Конечно, всё может измениться, но в настоящий момент поводов для паники нет.
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 Теги: Исландия, Нибиру

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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