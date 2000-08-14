Ученый из РФ обвинил Исландию в создании легенды о планете Нибиру

По словам исследователя, власти Исландии преследовали свои интересы.



Российский ученый Михаил Бородачев уверен, что пиар-компания на тему апокалипсиса и планеты Икс была развернута из-за развивающегося экономического кризиса. Сочинили легенду о Нибиру якобы власти Исландии, чтобы привлекать больше туристов, сообщает



Во многих новостях говорилось, что безопаснее всего находиться в Исландии. Это заявление должно было залучать людей массово ехать в данную страну для спасения.



Ранее Михаил Бородачев из российской астрологической школы заявил, что нет информации ни о планете Нибиру, ни о звезде под таким наванием. Следовательно, все данные, скорее всего, являются некоторой психоэмоциональной программой. За столько лет должны были появиться реальные доказательства существования планеты Икс.



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Таким образом, человечеству нечего бояться. Конечно, всё может измениться, но в настоящий момент поводов для паники нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Российский ученый Михаил Бородачев уверен, что пиар-компания на тему апокалипсиса и планеты Икс была развернута из-за развивающегося экономического кризиса. Сочинили легенду о Нибиру якобы власти Исландии, чтобы привлекать больше туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Во многих новостях говорилось, что безопаснее всего находиться в Исландии. Это заявление должно было залучать людей массово ехать в данную страну для спасения.Ранее Михаил Бородачев из российской астрологической школы заявил, что нет информации ни о планете Нибиру, ни о звезде под таким наванием. Следовательно, все данные, скорее всего, являются некоторой психоэмоциональной программой. За столько лет должны были появиться реальные доказательства существования планеты Икс.Таким образом, человечеству нечего бояться. Конечно, всё может измениться, но в настоящий момент поводов для паники нет.



