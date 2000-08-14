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В космосе наблюдается малый парад планет

В космосе наблюдается малый парад планет При ясной погоде явление можно будет увидеть в ночном небе.

В августе на ночном небе пройдет Малый парад планет, когда по одну сторону Солнца окажутся несколько планет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Астрономы уточняют, что планеты не выстроятся в одну линию в один день, но с каждой из них до конца августа сблизится Луна.

Наблюдать за парадом планет можно будет из любой точки страны, однако лучший вид откроется на юге Украины.

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Увидеть сближение Луны с планетами украинцы смогут через час после захода Солнца при ясной погоде.

В космосе наблюдается малый парад планет
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 Теги: парад планет, астрономия

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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