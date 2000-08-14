Раздел: Невероятное
Астрономы обнаружили аномалии, поворачивающие время вспять
Удивительные способности гамма-вспышек описали ученые-космологи.
Оказалось, что с их помощью можно передвигать время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из университета Чарльстона обнаружили и изучили аномалию, которая происходит в космосе и может привести к появлению новых возможностей у человечества. Так, установлено, что в результате мощных вспышек, которые происходят в космосе, способны образовываться черные дыры. В результате гамма-вспышек происходит освобождение огромного количества энергии, которая способна изменить космическое пространство. В результате таких изменений могут происходить различные аномалии.
Определить такие аномалии возможно только при помощи мощных телескопов новейшего поколения, которые имеют высокую чувствительность. В результате исследования данного процесса удалось выяснить, что гамма-вспышки имеют нетипичную структуру способную создавать волнообразные явления и как бы поворачивать вспять время.
Такое феномен ученые пока не могут окончательно объяснить, но уже первые предположения являются достаточно революционными. Считается, что теперь можно будет перемещаться во времени, для этого необходимо только понять принцип работы гамма-вспышек. Сообщается, что изучение этого вопроса будет тесно связано с изучением черных дыр, в которых, по предположениям ученых, деформация пространства и времени происходит именно таким образом. Ученые нашли в космосе аномалии, позволяющие перемещаться во времени, теперь загадка пространственных кластеров практически раскрыта. Однако специалисты должны более глубоко изучить это явление.
Читайте также: Астрономы обнаружили удивительную экзопланету
Напомним, что путешествиями во времени является перемещение людей или различных объектов в будущее или прошлое при помощи технических средств, одним из которых является «машина времени».
Оказалось, что с их помощью можно передвигать время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из университета Чарльстона обнаружили и изучили аномалию, которая происходит в космосе и может привести к появлению новых возможностей у человечества. Так, установлено, что в результате мощных вспышек, которые происходят в космосе, способны образовываться черные дыры. В результате гамма-вспышек происходит освобождение огромного количества энергии, которая способна изменить космическое пространство. В результате таких изменений могут происходить различные аномалии.
Определить такие аномалии возможно только при помощи мощных телескопов новейшего поколения, которые имеют высокую чувствительность. В результате исследования данного процесса удалось выяснить, что гамма-вспышки имеют нетипичную структуру способную создавать волнообразные явления и как бы поворачивать вспять время.
Такое феномен ученые пока не могут окончательно объяснить, но уже первые предположения являются достаточно революционными. Считается, что теперь можно будет перемещаться во времени, для этого необходимо только понять принцип работы гамма-вспышек. Сообщается, что изучение этого вопроса будет тесно связано с изучением черных дыр, в которых, по предположениям ученых, деформация пространства и времени происходит именно таким образом. Ученые нашли в космосе аномалии, позволяющие перемещаться во времени, теперь загадка пространственных кластеров практически раскрыта. Однако специалисты должны более глубоко изучить это явление.
Читайте также: Астрономы обнаружили удивительную экзопланету
Напомним, что путешествиями во времени является перемещение людей или различных объектов в будущее или прошлое при помощи технических средств, одним из которых является «машина времени».
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