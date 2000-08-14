Треть «суперземель» оказалась водными мирами

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Ученые открыли планеты, потенциально пригодные для жизни Вода - одно из важнейших условий для жизни на планете, и, судя по новым данным, таких миров должно быть немало.

Ученые обнаружили планеты пригодные для жизни Эта система может стать потенциальным кандидатом на будущую межзвездную колонизацию