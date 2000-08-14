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Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы»

Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы»Портрет был сформирован при помощи более миллиона кусочков светочувствительной E. coli.

Знаменитая картина «Мона Лиза» художника Леонардо да Винчи была воспроизведена снова, но только в микроскопической версии. Для создания уникального шедевра ученым из Римского университета понадобилось миллионы бактерий.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Группа итальянских ученых использовала генетически модифицированные бактерии для создания микроскопических произведений искусства, в том числе знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Всемирно известный портрет был сформирован при помощи более миллиона кусочков светочувствительной E. coli, тех же бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление в организме человека.

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Автор картины Джакомо Франгипане сообщил, что выбрал портрет именно «Мона Лизы» потому, что данная картина является самой узнаваемой во всем мире. Также команда специалистов создала портреты ученых Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.
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 Теги: Ученые, Мона Лиза

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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