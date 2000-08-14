Раздел: Невероятное
Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы»
Портрет был сформирован при помощи более миллиона кусочков светочувствительной E. coli.
Знаменитая картина «Мона Лиза» художника Леонардо да Винчи была воспроизведена снова, но только в микроскопической версии. Для создания уникального шедевра ученым из Римского университета понадобилось миллионы бактерий.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Группа итальянских ученых использовала генетически модифицированные бактерии для создания микроскопических произведений искусства, в том числе знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Всемирно известный портрет был сформирован при помощи более миллиона кусочков светочувствительной E. coli, тех же бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление в организме человека.
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Автор картины Джакомо Франгипане сообщил, что выбрал портрет именно «Мона Лизы» потому, что данная картина является самой узнаваемой во всем мире. Также команда специалистов создала портреты ученых Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.
Знаменитая картина «Мона Лиза» художника Леонардо да Винчи была воспроизведена снова, но только в микроскопической версии. Для создания уникального шедевра ученым из Римского университета понадобилось миллионы бактерий.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Группа итальянских ученых использовала генетически модифицированные бактерии для создания микроскопических произведений искусства, в том числе знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Всемирно известный портрет был сформирован при помощи более миллиона кусочков светочувствительной E. coli, тех же бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление в организме человека.
Читайте также: Картину Мона Лиза с усами и бородой "пустили с молотка" за 632 тысячи евро
Автор картины Джакомо Франгипане сообщил, что выбрал портрет именно «Мона Лизы» потому, что данная картина является самой узнаваемой во всем мире. Также команда специалистов создала портреты ученых Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.
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