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Раздел: Невероятное  
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Астронавт опубликовал снимки вулканов Курильских островов

Астронавт опубликовал снимки вулканов Курильских острововСнимки были сделаны с борта МКС.

Немецкий астронавт Александр Герст, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал снимки вулканов Курильских островов, которые ему удалось сделать сквозь иллюминатор станции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Затопленный мир огня и льда. Вулканы цепи Курильских островов – страшное напоминание того, что наша планета далека от того, чтобы быть статичной", - написал он в подписи к фото.

На Курильских островах насчитывается 68 вулканов , действующих и потенциально активных среди них – 37. В акватории Курильских островов насчитывается еще около 100 вулканов.

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В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.
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 Теги: Астронавт, вулкан

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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