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Женщина рассказала об исцеляющем поцелуе Папы Римского

Женщина рассказала об исцеляющем поцелуе Папы Римского По словам матери, поцелуй понтифика излечил ее ребенка от рака.

У Жанны Массиантонио был диагностирован рак головного мозга с малых лет. Родители девочки всеми силами пытались спасти девочку, но рак – коварная болезнь, которую побороть не так и просто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Однажды в 2015 году Жанна встретилась с Папой Франциском на улице, когда тот проходил по улице. Папа поцеловал девочку в голову, даже и не предполагая о её проблеме.

Через три года очередное обследование показало, что девочка полностью здорова. Каким-то образом Папа смог излечить дитя. За три года у Жанны уменьшилось количество лейкоцитов – гистиоцитов, которые и стали причиной опухоли.

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В возрасте 4 месяца врачи сделали маленькой пациентке операцию, но до конца помочь ей не смогли. Как отметила Кристен Массиантонио, мама девочки, сейчас у Жанны всё в порядке, она готовится пойти в школу. У девочки начинается новая жизнь.
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 Теги: Папа Римский, поцелуй

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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