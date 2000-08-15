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Британцев возмутила "пластиковая" капуста на полках магазинов

Британцев возмутила "пластиковая" капуста на полках магазинов Жители Великобритании заметили, что капуста обладает странными свойствами.

Современные горожане все больше переходят на рафинированную пищу – вредную и потому значительно сокращающую нашу жизнь. Но оказывается, что в супермаркетах даже фрукты и овощи могут быть искусственными или загадочно неестественными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Именно с такой ситуацией столкнулись на днях жители Великобритании, пользующиеся услугами супермаркетов. К примеру, некая Тина ДеМилл из города Уэстон-сьюпер-Мэр, приобрела в торговой системе «Tesco» капусту марки «Redmere Farms».

Во время приготовления ужина из купленного кочана женщина удивилась жесткости и неестественности капустных листьев, словно они были пластмассовыми. Тина попробовала поджечь листья газовой зажигалкой, и «капуста» стала плавиться и пахнуть как самый обычный пластик.

Сняв об этом видео, британка выложила его в сеть «Фейсбук», но к ее немалому изумлению, ее соотечественники - пользователи Интернета не особо поразились случившемуся, поскольку такую же «пластиковую капусту» в последние дни покупали в магазинах многие жители Туманного Альбиона».

У британцев, естественно, возникает вопрос: что это такое и как подобное возможно? Если это муляжная капуста, то каким образом она заполонила сеть супермаркетов «Tesco», а если не муляжная, то что это за овощ, кто и где его сумел «вырастить»? В лаборатории что ли?

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В настоящее время проверку странной капусты проводит сам супермаркет «Tesco», а британцы ждут вразумительного комментария по этому случаю со стороны не только администрации торговой сети, но и ученых-экологов…

Британцев возмутила "пластиковая" капуста на полках магазинов
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 Теги: Британия, капуста

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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