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Раздел: Невероятное  
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На обочине дороги в США заметили странное существо

На обочине дороги в США заметили странное существо Необычную фигуру снял видеорегистратор в Техасе.

На американский уфологический сайт было на днях прислано странное видео (смотрите ниже) с камеры, установленной на грузовике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

В описаниях к ролику указано, что данная съемка была произведена на шоссе у города Корсикана в штате Техас. Дата и год неизвестны.

На видео, когда грузовик проезжает по шоссе, с правой стороны на обочине можно увидеть человекообразную фигуру, но очень тощую, похожую либо на робота, либо на пришельца.

Когда грузовик на скорости проезжает мимо фигуры, она дергает рукой, словно пытается тормознуть машину. Можно предположить, что на видео попал автостопщик, однако и его лицо, и тело в целом выглядят очень необычно.

На обочине дороги в США заметили странное существо


Фигурка по высоте кажется небольшого роста. Голова лысая, вытянутая и узкая. Одежда на существе также выглядит странно, это какое-то рванье.

Также автор видео указал, что он сразу же заметил на обочине странное зеленоватое существо, а когда проехал его и затем посмотрел в зеркала заднего вида, то там уже никого не было.

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Куда же оно делось и что искало на дороге?

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 Теги: США, дорога, существо

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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