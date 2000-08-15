Раздел: Невероятное
Проявление домашнего полтергейста попало на видео
В Сети появилась видеозапись паранормальной активности.
Одна из пользовательниц популярной соцсети «Reddit» утверждает, что в ее доме обитает самая настоящая нечисть. Женщина и ее жених переехали в новое жилище осенью прошлого года и сразу почувствовали там что-то неладное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вскоре пара начала слышать по ночам, как в кухне дребезжит посуда, а в подвале перекатываются пустые стеклянные банки. Кроме того, в спальне влюбленных стал периодически появляться странный приторный запах (esoreiter.ru).
Представленная ниже видеозапись была получена пару дней назад камерой наблюдения, установленной в гостиной будущих супругов специально для обнаружения потусторонних сущностей, которые уже достали молодую пару. Наша героиня и ее пес дремали днем, когда со стены поблизости неожиданно сам по себе слетел тяжелый календарь.
Примечательно, что питомец пары встрепенулся еще до того, как предполагаемое сверхъестественное явление произошло, словно предчувствовал его или увидел призрачного исполнителя. Когда предмет стукнулся о пол, проснулась и хозяйка.
Многие завсегдатаи «Reddit» сразу предположили, что календарь висел на веревке или леске, которые просто оборвались. Тем не менее, женщина утверждает, что рамка была прибита к стене двумя гвоздями, не позволившими бы предмету упасть из-за сквозняка или даже подземных толчков.
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Кроме того, поведение пса явно указывает на то, что речь идет о чем-то выходящем за рамки обыденного. Вероятно, перед нами реальное доказательство существования потусторонних сущностей - полтергейста, привидений и прочей нечисти.
Одна из пользовательниц популярной соцсети «Reddit» утверждает, что в ее доме обитает самая настоящая нечисть. Женщина и ее жених переехали в новое жилище осенью прошлого года и сразу почувствовали там что-то неладное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вскоре пара начала слышать по ночам, как в кухне дребезжит посуда, а в подвале перекатываются пустые стеклянные банки. Кроме того, в спальне влюбленных стал периодически появляться странный приторный запах (esoreiter.ru).
Представленная ниже видеозапись была получена пару дней назад камерой наблюдения, установленной в гостиной будущих супругов специально для обнаружения потусторонних сущностей, которые уже достали молодую пару. Наша героиня и ее пес дремали днем, когда со стены поблизости неожиданно сам по себе слетел тяжелый календарь.
Примечательно, что питомец пары встрепенулся еще до того, как предполагаемое сверхъестественное явление произошло, словно предчувствовал его или увидел призрачного исполнителя. Когда предмет стукнулся о пол, проснулась и хозяйка.
Многие завсегдатаи «Reddit» сразу предположили, что календарь висел на веревке или леске, которые просто оборвались. Тем не менее, женщина утверждает, что рамка была прибита к стене двумя гвоздями, не позволившими бы предмету упасть из-за сквозняка или даже подземных толчков.
Читайте также: Британцев возмутила "пластиковая" капуста на полках магазинов
Кроме того, поведение пса явно указывает на то, что речь идет о чем-то выходящем за рамки обыденного. Вероятно, перед нами реальное доказательство существования потусторонних сущностей - полтергейста, привидений и прочей нечисти.
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