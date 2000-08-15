На Луне впервые обнаружили замерзшую воду

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Вещество инопланетное происхождения было найдено учеными из Франции на поверхности Луны.

По крайней мере, планетологи уверены в своих идеях.

Как удалось выяснить планетологам, единственный естественный спутник нашей планеты содержал воду еще 4,5 млрд лет назад. Исследователи из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе нашли на Луне остатки воды.