Раздел: Невероятное
На Луне впервые обнаружили замерзшую воду
Ученые подтвердили наличие ледников на южном и северном полюсах Луны.
Твердую воду нашли в самом холодном месте - в тени кратеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Впервые в истории исследований Луны, ученые нашли свидетельства воды на ее поверхности.
Как передает Sciencedaily, ледники обнаружили в самых холодных и темных местах земного спутника - в тени кратеров на южном и северном полюсах. В южной части замерзшая вода сконцентрирована прямо в кратерах, в то время как на северном разбросана шире, но с меньшими залежами.
Исследователи из университета Гавайских островов, университета Брауна и Исследовательского центра NASA в Кремниевой долине предполагают, что ледники могут быть очень редкими и остались с древних времен.
Открытие стало возможным благодаря инструменту сопоставления минералогии Луны M3, который был запущен в 2008-м на корабле Chandrayaan-1.
Аппарат собирал данные об отражающих свойствах веществ на поверхности Луны и о способах поглощения ними инфракрасного света, что позволило ученым различать жидкую воду, пар или лед.
На полюсах, где нашли воду, самая теплая температура составляет -120°C, поскольку солнечный свет практически не достигает этих мест.
Читайте также: Ученые научились добывать воду на Луне
При достаточном количестве льда на поверхности, вода может быть ресурсом для будущих экспедиций или даже колонизации Луны.
Твердую воду нашли в самом холодном месте - в тени кратеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Впервые в истории исследований Луны, ученые нашли свидетельства воды на ее поверхности.
Как передает Sciencedaily, ледники обнаружили в самых холодных и темных местах земного спутника - в тени кратеров на южном и северном полюсах. В южной части замерзшая вода сконцентрирована прямо в кратерах, в то время как на северном разбросана шире, но с меньшими залежами.
Исследователи из университета Гавайских островов, университета Брауна и Исследовательского центра NASA в Кремниевой долине предполагают, что ледники могут быть очень редкими и остались с древних времен.
Открытие стало возможным благодаря инструменту сопоставления минералогии Луны M3, который был запущен в 2008-м на корабле Chandrayaan-1.
Аппарат собирал данные об отражающих свойствах веществ на поверхности Луны и о способах поглощения ними инфракрасного света, что позволило ученым различать жидкую воду, пар или лед.
На полюсах, где нашли воду, самая теплая температура составляет -120°C, поскольку солнечный свет практически не достигает этих мест.
Читайте также: Ученые научились добывать воду на Луне
При достаточном количестве льда на поверхности, вода может быть ресурсом для будущих экспедиций или даже колонизации Луны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
37
0
Также советуем посмотреть
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
Оставьте свой комментарий