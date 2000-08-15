» » На Луне впервые обнаружили замерзшую воду
Раздел: Невероятное  
0

На Луне впервые обнаружили замерзшую воду

На Луне впервые обнаружили замерзшую водуУченые подтвердили наличие ледников на южном и северном полюсах Луны.

Твердую воду нашли в самом холодном месте - в тени кратеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Впервые в истории исследований Луны, ученые нашли свидетельства воды на ее поверхности.

Как передает Sciencedaily, ледники обнаружили в самых холодных и темных местах земного спутника - в тени кратеров на южном и северном полюсах. В южной части замерзшая вода сконцентрирована прямо в кратерах, в то время как на северном разбросана шире, но с меньшими залежами.

Исследователи из университета Гавайских островов, университета Брауна и Исследовательского центра NASA в Кремниевой долине предполагают, что ледники могут быть очень редкими и остались с древних времен.

Открытие стало возможным благодаря инструменту сопоставления минералогии Луны M3, который был запущен в 2008-м на корабле Chandrayaan-1.

Аппарат собирал данные об отражающих свойствах веществ на поверхности Луны и о способах поглощения ними инфракрасного света, что позволило ученым различать жидкую воду, пар или лед.

На полюсах, где нашли воду, самая теплая температура составляет -120°C, поскольку солнечный свет практически не достигает этих мест.

Читайте также: Ученые научились добывать воду на Луне

При достаточном количестве льда на поверхности, вода может быть ресурсом для будущих экспедиций или даже колонизации Луны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Луна, вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:52 » Автор: Алена Шимко
     37
     0

Похожие новости по теме

Ученые научились добывать воду на Луне Ученые научились добывать воду на Луне

Вода находится на спутнике в замороженном виде.

На Луне может быть больше воды, чем считалось до сих пор, - ученые На Луне может быть больше воды, чем считалось до сих пор, - ученые

Вода всегда прикреплена к поверхности земного спутника.

На поверхности Луны обнаружили инопланетное вещество На поверхности Луны обнаружили инопланетное вещество

Вещество инопланетное происхождения было найдено учеными из Франции на поверхности Луны.

На Луне научились добывать воду На Луне научились добывать воду

По крайней мере, планетологи уверены в своих идеях.

Ученые раскрыли невероятную тайну Луны Ученые раскрыли невероятную тайну Луны

Как удалось выяснить планетологам, единственный естественный спутник нашей планеты содержал воду еще 4,5 млрд лет назад. Исследователи из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе нашли на Луне остатки воды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх