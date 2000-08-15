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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли секрет долголетия и благополучной старости

Ученые нашли секрет долголетия и благополучной старостиЭти нейроны существенно повлияют на вашу старость.

Американские исследователи из Северо-Западного университета Чикаго изучили мозг долгожителей и обнаружили особенность, которая, по всей видимости, повышает вероятность прожить долго и сохранить интеллектуальные способности в старости.

Одним из «секретов долголетия» оказались так называемые веретенообразные нейроны, точнее, их количество. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.

У долгожителей их больше, чем у обычных людей. Все дело в том, что веретенообразные нейроны (они же нейроны фон Экономо) – это крупные клетки мозга, позволяющие передавать по нему информацию быстро даже по меркам «скорости мысли». И исследователи полагают, что эти нервные клетки позволяют некоторым людям не только жить дольше других, но и сохранять здравый ум в преклонном возрасте.

Пока что специалисты не готовы однозначно ответить на вопрос, как именно веретенообразные нейроны этому способствуют, однако предполагают, что дальнейшее изучение вопроса позволит эффективнее бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

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Отмечается, что на сегодняшний день существует много версий, объясняющих старение мозга, одна из которых – накопление случайных мутаций в нейронах, особенно в зонах мозга, где нервные клетки могут делиться.

Ранее различные группы исследователей выступили с предположением, что в будущем средняя продолжительность жизни человека будет расти, однако вероятность того, что многие люди будут жить больше 110 лет, останется крайне невысокой.
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 Теги: ученые, долголетие, старость

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Сегодня, 20:43 » Автор: Едгар Букмирза
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