Раздел: Невероятное
Ученые нашли секрет долголетия и благополучной старости
Эти нейроны существенно повлияют на вашу старость.
Американские исследователи из Северо-Западного университета Чикаго изучили мозг долгожителей и обнаружили особенность, которая, по всей видимости, повышает вероятность прожить долго и сохранить интеллектуальные способности в старости.
Одним из «секретов долголетия» оказались так называемые веретенообразные нейроны, точнее, их количество. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
У долгожителей их больше, чем у обычных людей. Все дело в том, что веретенообразные нейроны (они же нейроны фон Экономо) – это крупные клетки мозга, позволяющие передавать по нему информацию быстро даже по меркам «скорости мысли». И исследователи полагают, что эти нервные клетки позволяют некоторым людям не только жить дольше других, но и сохранять здравый ум в преклонном возрасте.
Пока что специалисты не готовы однозначно ответить на вопрос, как именно веретенообразные нейроны этому способствуют, однако предполагают, что дальнейшее изучение вопроса позволит эффективнее бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.
Читайте также: Ученые открыли главный секрет долголетия
Отмечается, что на сегодняшний день существует много версий, объясняющих старение мозга, одна из которых – накопление случайных мутаций в нейронах, особенно в зонах мозга, где нервные клетки могут делиться.
Ранее различные группы исследователей выступили с предположением, что в будущем средняя продолжительность жизни человека будет расти, однако вероятность того, что многие люди будут жить больше 110 лет, останется крайне невысокой.
Американские исследователи из Северо-Западного университета Чикаго изучили мозг долгожителей и обнаружили особенность, которая, по всей видимости, повышает вероятность прожить долго и сохранить интеллектуальные способности в старости.
Одним из «секретов долголетия» оказались так называемые веретенообразные нейроны, точнее, их количество. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
У долгожителей их больше, чем у обычных людей. Все дело в том, что веретенообразные нейроны (они же нейроны фон Экономо) – это крупные клетки мозга, позволяющие передавать по нему информацию быстро даже по меркам «скорости мысли». И исследователи полагают, что эти нервные клетки позволяют некоторым людям не только жить дольше других, но и сохранять здравый ум в преклонном возрасте.
Пока что специалисты не готовы однозначно ответить на вопрос, как именно веретенообразные нейроны этому способствуют, однако предполагают, что дальнейшее изучение вопроса позволит эффективнее бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.
Читайте также: Ученые открыли главный секрет долголетия
Отмечается, что на сегодняшний день существует много версий, объясняющих старение мозга, одна из которых – накопление случайных мутаций в нейронах, особенно в зонах мозга, где нервные клетки могут делиться.
Ранее различные группы исследователей выступили с предположением, что в будущем средняя продолжительность жизни человека будет расти, однако вероятность того, что многие люди будут жить больше 110 лет, останется крайне невысокой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2419
0
Также советуем посмотреть
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
Оставьте свой комментарий