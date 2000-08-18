Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, когда на Земле появилась жизнь
Жизнь произошла от трех доменов.
Если верить теории гигантского столкновения, примерно 4,5 млрд лет назад гипотетическая планета Тейя размером с Марс столкнулась с Землей, раскололась и стала впоследствии Луной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Вскоре после это произошло еще одно знаменательное событие: около 3,5 - 3,9 млрд лет назад появились некие неизвестные организмы, которые стали предшественниками всей клеточной жизни на Земле. Организм назвали последним универсальным общим предком (LUCA). Однако, по новейшим данным, он возник на 10 млн лет раньше, - сообщает Хайтек +.
Специалисты из Университетов Бристоля и Бата использовали для вычисления возраста микроорганизма «молекулярные часы» - метод датирования филогенетических событий, основанный на предположении о постоянной скорости эволюционно значимых изменений в нуклеиновых кислотах и белках, пишет Inverse.
Холли Беттс и ее команда применили разновидность этой гипотезы к одним из самых старых ископаемых, отобрав те из них, которые можно было датировать с уверенностью. Всего ученые изучили 29 генов 102 живых организмов, представляющих бактерии, археи и эукариоты. Построив на их основании схему филогенетического древа жизни, они установили, что бактерии и археи возникли через миллиард лет после появления LUCA, а вот эукариоты появились на 800 млн лет позже.
Открытие британских ученых соответствует предыдущим исследованиям и подтверждает, что линия человека не является основной линией происхождения жизни.
Читайте также: Ученые рассказали, когда жизнь на Земле станет невозможной
Согласно более ранней теории, жизнь произошла от трех доменов - эукариот, архей и бактерий. Беттс говорит, что собранные ее командой данные еще раз опровергли этот подход: «Эукариоты появились из архей и были сформированы посредством эндосимбиоза между клетками архей и бактерий. Так что теперь основная гипотеза состоит в том, что существовали две главных линии жизни - бактерии и археи, а эукариоты возникли позже».
Если верить теории гигантского столкновения, примерно 4,5 млрд лет назад гипотетическая планета Тейя размером с Марс столкнулась с Землей, раскололась и стала впоследствии Луной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Вскоре после это произошло еще одно знаменательное событие: около 3,5 - 3,9 млрд лет назад появились некие неизвестные организмы, которые стали предшественниками всей клеточной жизни на Земле. Организм назвали последним универсальным общим предком (LUCA). Однако, по новейшим данным, он возник на 10 млн лет раньше, - сообщает Хайтек +.
Специалисты из Университетов Бристоля и Бата использовали для вычисления возраста микроорганизма «молекулярные часы» - метод датирования филогенетических событий, основанный на предположении о постоянной скорости эволюционно значимых изменений в нуклеиновых кислотах и белках, пишет Inverse.
Холли Беттс и ее команда применили разновидность этой гипотезы к одним из самых старых ископаемых, отобрав те из них, которые можно было датировать с уверенностью. Всего ученые изучили 29 генов 102 живых организмов, представляющих бактерии, археи и эукариоты. Построив на их основании схему филогенетического древа жизни, они установили, что бактерии и археи возникли через миллиард лет после появления LUCA, а вот эукариоты появились на 800 млн лет позже.
Открытие британских ученых соответствует предыдущим исследованиям и подтверждает, что линия человека не является основной линией происхождения жизни.
Читайте также: Ученые рассказали, когда жизнь на Земле станет невозможной
Согласно более ранней теории, жизнь произошла от трех доменов - эукариот, архей и бактерий. Беттс говорит, что собранные ее командой данные еще раз опровергли этот подход: «Эукариоты появились из архей и были сформированы посредством эндосимбиоза между клетками архей и бактерий. Так что теперь основная гипотеза состоит в том, что существовали две главных линии жизни - бактерии и археи, а эукариоты возникли позже».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
568
0
Также советуем посмотреть
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
Оставьте свой комментарий