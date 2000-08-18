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Ученые рассказали, когда на Земле появилась жизнь

Ученые рассказали, когда на Земле появилась жизньЖизнь произошла от трех доменов.

Если верить теории гигантского столкновения, примерно 4,5 млрд лет назад гипотетическая планета Тейя размером с Марс столкнулась с Землей, раскололась и стала впоследствии Луной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Вскоре после это произошло еще одно знаменательное событие: около 3,5 - 3,9 млрд лет назад появились некие неизвестные организмы, которые стали предшественниками всей клеточной жизни на Земле. Организм назвали последним универсальным общим предком (LUCA). Однако, по новейшим данным, он возник на 10 млн лет раньше, - сообщает Хайтек +.

Специалисты из Университетов Бристоля и Бата использовали для вычисления возраста микроорганизма «молекулярные часы» - метод датирования филогенетических событий, основанный на предположении о постоянной скорости эволюционно значимых изменений в нуклеиновых кислотах и белках, пишет Inverse.

Холли Беттс и ее команда применили разновидность этой гипотезы к одним из самых старых ископаемых, отобрав те из них, которые можно было датировать с уверенностью. Всего ученые изучили 29 генов 102 живых организмов, представляющих бактерии, археи и эукариоты. Построив на их основании схему филогенетического древа жизни, они установили, что бактерии и археи возникли через миллиард лет после появления LUCA, а вот эукариоты появились на 800 млн лет позже.

Открытие британских ученых соответствует предыдущим исследованиям и подтверждает, что линия человека не является основной линией происхождения жизни.

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Согласно более ранней теории, жизнь произошла от трех доменов - эукариот, архей и бактерий. Беттс говорит, что собранные ее командой данные еще раз опровергли этот подход: «Эукариоты появились из архей и были сформированы посредством эндосимбиоза между клетками архей и бактерий. Так что теперь основная гипотеза состоит в том, что существовали две главных линии жизни - бактерии и археи, а эукариоты возникли позже».
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 Теги: Ученые, жизнь, Земля

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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