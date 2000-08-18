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Ученые рассказали, когда на Земле появилась жизнь

Ученые рассказали, когда на Земле появилась жизнь

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Исследователи определили возраст предка всего живого на Земле «Лука», общий предок всех существующих сегодня организмов, появился на Земле примерно 4,5 миллиарда лет назад.