Раздел: Невероятное
Необычное световое явление засняли на видео в США
Происхождение необычного луча установить не удалось.
Сиенна Эллиот из американского города Меридиана, штат Айдахо, стала случайной свидетельницей удивительного и, возможно, необъяснимого явления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам 31-летней женщины, на днях уже довольно поздно вечером она выгуливала кошку и неожиданно заметила над землей нечто странное. В облаках засиял загадочный луч света, словно подпрыгивавший и пританцовывавший на месте. Заинтригованная очевидица достала мобильный телефон и принялась снимать странную небесную аномалию на видео.
Тем не менее, не прошло и пяти секунд после начала съемки, как таинственный световой столб вдруг резко изогнулся и молниеносно «убежал» в сторону, оставив позади себя сияющий шлейф. К счастью, представленный ниже ролик, который успела получить Эллиот, отчетливо демонстрирует эту сюрреалистичную сцену. Наша героиня поспешила выложить запись во Всемирную паутину, и материал быстро разлетелся по различным ресурсам, породив жаркие споры среди пользователей Интернета.
Многие комментаторы заявили, что перед нами наверняка некое редкое атмосферное явление. Возможно, оно было вызвано преломлением солнечного света в кристалликах льда над короной кучево-дождевого облака. А движение столба, дескать, было вызвано сильными электромагнитными эффектами вокруг облака.
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Другие завсегдатаи Сети выдвигают гипотезы, что речь идет о деятельности инопланетян, тестировании климатического оружия или даже феномене религиозного толка.
Сиенна Эллиот из американского города Меридиана, штат Айдахо, стала случайной свидетельницей удивительного и, возможно, необъяснимого явления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам 31-летней женщины, на днях уже довольно поздно вечером она выгуливала кошку и неожиданно заметила над землей нечто странное. В облаках засиял загадочный луч света, словно подпрыгивавший и пританцовывавший на месте. Заинтригованная очевидица достала мобильный телефон и принялась снимать странную небесную аномалию на видео.
Тем не менее, не прошло и пяти секунд после начала съемки, как таинственный световой столб вдруг резко изогнулся и молниеносно «убежал» в сторону, оставив позади себя сияющий шлейф. К счастью, представленный ниже ролик, который успела получить Эллиот, отчетливо демонстрирует эту сюрреалистичную сцену. Наша героиня поспешила выложить запись во Всемирную паутину, и материал быстро разлетелся по различным ресурсам, породив жаркие споры среди пользователей Интернета.
Многие комментаторы заявили, что перед нами наверняка некое редкое атмосферное явление. Возможно, оно было вызвано преломлением солнечного света в кристалликах льда над короной кучево-дождевого облака. А движение столба, дескать, было вызвано сильными электромагнитными эффектами вокруг облака.
Читайте также: В США засняли передвижение квадратного облака
Другие завсегдатаи Сети выдвигают гипотезы, что речь идет о деятельности инопланетян, тестировании климатического оружия или даже феномене религиозного толка.
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