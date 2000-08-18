Раздел: Невероятное
Над Калифорнией молния ударила в летающую тарелку
В Сети появилось видеозапись происшествия.
Представленная ниже видеозапись была получена 16 августа текущего года в небольшом американском городке Гастине, штат Калифорния. Над селением ночью началась сильная гроза, и один из местных жителей решил запечатлеть непогоду на видео со своего балкона, даже не подозревая, что попадет в объектив его камеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам неизвестного оператора, когда он начал снимать происходившее на камеру смартфона, то вскоре с удивлением заметил нечто странное над горизонтом. С каждой вспышкой молнии там вырисовывался силуэт сигарообразного объекта, подозрительно похожего на классический аппарат неземного происхождения.
В определенный момент наш герой осознал, что этот неопознанный летающий объект буквально притягивает к себе электрические разряды, словно питается их колоссальной энергией. Кроме того, американец вдруг почувствовал, что от «летающей тарелки» исходят какие-то осязаемые вибрации, ощущающиеся за многие километры, в том числе достигающие самого оператора. Это не только удивило, но и в какой-то степени напугало мужчину. Решив проявить осторожность, он быстро прекратил снимать НЛО и вернулся в свои апартаменты.
Многие мировые уфологи оказались весьма впечатлены данным материалом. Так, известный тайваньский специалист по НЛО Скотт Уоринг, ознакомившийся с записью, сразу заключил, что это было воздушное судно представителей внеземной цивилизации, «заправлявшееся» электрической энергией от молнии.
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Такое, мол, видели и снимали на видео уже не раз, однако в данном случае американцу посчастливилось запечатлеть данный процесс очень качественно и убедительно.
Представленная ниже видеозапись была получена 16 августа текущего года в небольшом американском городке Гастине, штат Калифорния. Над селением ночью началась сильная гроза, и один из местных жителей решил запечатлеть непогоду на видео со своего балкона, даже не подозревая, что попадет в объектив его камеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам неизвестного оператора, когда он начал снимать происходившее на камеру смартфона, то вскоре с удивлением заметил нечто странное над горизонтом. С каждой вспышкой молнии там вырисовывался силуэт сигарообразного объекта, подозрительно похожего на классический аппарат неземного происхождения.
В определенный момент наш герой осознал, что этот неопознанный летающий объект буквально притягивает к себе электрические разряды, словно питается их колоссальной энергией. Кроме того, американец вдруг почувствовал, что от «летающей тарелки» исходят какие-то осязаемые вибрации, ощущающиеся за многие километры, в том числе достигающие самого оператора. Это не только удивило, но и в какой-то степени напугало мужчину. Решив проявить осторожность, он быстро прекратил снимать НЛО и вернулся в свои апартаменты.
Многие мировые уфологи оказались весьма впечатлены данным материалом. Так, известный тайваньский специалист по НЛО Скотт Уоринг, ознакомившийся с записью, сразу заключил, что это было воздушное судно представителей внеземной цивилизации, «заправлявшееся» электрической энергией от молнии.
Читайте также: В США засняли передвижение квадратного облака
Такое, мол, видели и снимали на видео уже не раз, однако в данном случае американцу посчастливилось запечатлеть данный процесс очень качественно и убедительно.
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