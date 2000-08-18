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Ученые выдвинули смелую теорию о "живой" Земле

Ученые выдвинули смелую теорию о "живой" Земле Специалисты утверждают, что наша планета живая.

Наша планета является живым организмом, и она недовольна деятельностью людей, считают исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Несмотря на то, что учёные уже фактически разобрали процесс формирования планет подобных Земле, существуют гипотезы, в основе которых лежит теория о том, что они являются живыми организмами. В 1980-х годах советские учёные И. Яницкий и В. Макаров предположили подобное после того, как обнаружили, что в районах разломов земной коры время от времени происходят произвольные ничем не объясняющиеся явления.

В частности, перепад концентрации газа или интенсивности магнитного поля. Исследователи сравнили поведение Земли с поведением живого существа, которое «дышит» через трещины в разломах.

Более смелые предположения выдвинули британские учёные Хартман и Карри. Они изучили электромагнитные показатели Земли и пришли к выводу, что наша планета не просто жива, но и способна пе6редавать сигналы в космос себе подобным. При этом деятельность паразитирующего на её поверхности человека «не устраивает» планету.

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В этой связи путём запуска природных катаклизмов Земля, по мнению специалистов, начинает «очищаться» от человечества. В конечном итоге эти процессы могут привести к полному истреблению нашего вида.
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 Теги: Земля, жизнь

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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