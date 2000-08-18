Раздел: Невероятное
Ученые выдвинули смелую теорию о "живой" Земле
Специалисты утверждают, что наша планета живая.
Наша планета является живым организмом, и она недовольна деятельностью людей, считают исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Несмотря на то, что учёные уже фактически разобрали процесс формирования планет подобных Земле, существуют гипотезы, в основе которых лежит теория о том, что они являются живыми организмами. В 1980-х годах советские учёные И. Яницкий и В. Макаров предположили подобное после того, как обнаружили, что в районах разломов земной коры время от времени происходят произвольные ничем не объясняющиеся явления.
В частности, перепад концентрации газа или интенсивности магнитного поля. Исследователи сравнили поведение Земли с поведением живого существа, которое «дышит» через трещины в разломах.
Более смелые предположения выдвинули британские учёные Хартман и Карри. Они изучили электромагнитные показатели Земли и пришли к выводу, что наша планета не просто жива, но и способна пе6редавать сигналы в космос себе подобным. При этом деятельность паразитирующего на её поверхности человека «не устраивает» планету.
Читайте также: Необычное световое явление засняли на видео в США
В этой связи путём запуска природных катаклизмов Земля, по мнению специалистов, начинает «очищаться» от человечества. В конечном итоге эти процессы могут привести к полному истреблению нашего вида.
Наша планета является живым организмом, и она недовольна деятельностью людей, считают исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Несмотря на то, что учёные уже фактически разобрали процесс формирования планет подобных Земле, существуют гипотезы, в основе которых лежит теория о том, что они являются живыми организмами. В 1980-х годах советские учёные И. Яницкий и В. Макаров предположили подобное после того, как обнаружили, что в районах разломов земной коры время от времени происходят произвольные ничем не объясняющиеся явления.
В частности, перепад концентрации газа или интенсивности магнитного поля. Исследователи сравнили поведение Земли с поведением живого существа, которое «дышит» через трещины в разломах.
Более смелые предположения выдвинули британские учёные Хартман и Карри. Они изучили электромагнитные показатели Земли и пришли к выводу, что наша планета не просто жива, но и способна пе6редавать сигналы в космос себе подобным. При этом деятельность паразитирующего на её поверхности человека «не устраивает» планету.
Читайте также: Необычное световое явление засняли на видео в США
В этой связи путём запуска природных катаклизмов Земля, по мнению специалистов, начинает «очищаться» от человечества. В конечном итоге эти процессы могут привести к полному истреблению нашего вида.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1344
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
Оставьте свой комментарий