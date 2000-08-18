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Космонавты сыграли в теннис в невесомости

Космонавты сыграли в теннис в невесомостиВ ночь с 21 по 22 августа 2018-го астронавты Международной космической станции впервые сыграли в теннис прямо в невесомости.

Впервые в истории космонавты попытались сыграть в теннис в невесомости. Событие транслировалось в прямом эфире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Командир экспедиции Дрю Фюстель с товарищами по команде Рики Арнольдом, Сереной Ауньон-Канцлер и Александром Герстом пытались контролировать перемещения мяча ракетками без земного притяжения.

Событие транслировалось на 3D-проекции земного шара в общественном парке Флашинг-Медоус - Короона-парк в Нью-Йорке.

Онлайн-трансляцию можно было увидеть на твиттер-канале US Open Tennis.‏

Командир экспедиции из NASA Дрю Фюстель является поклонником игры в тенис, и по прибытию на МКС несколько месяцев назад он пообещал, что проведет такой матч.

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Американская ассоциация тенниса вела переговоры с Дрю Фюстелем с декабря 2017-го для реализации первой теннисной игры в невесомости.
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 Теги: МКС, теннис, космос

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Сегодня, 10:54 » Автор: Алена Шимко
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