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Во Львове раскопали фундамент древней церкви

Во Львове раскопали фундамент древней церквиВозле собора Святого Юра также нашли человеческие кости.

Во время ремонтных работ во дворе собора Святого Юра во Львове археологи раскопали фрагменты фундамента древней церкви. Фундамент мог быть частью церкви, возведенной еще до строительства собора, сообщили в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины во Львове.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Археологи обратили внимание на несоответствие обнаруженного фундамента западной и южной частей церкви современной планировке. Исследователи раскопали большие тесанные каменные блоки, которые предварительно датируются XIV–XV веком. Определить возраст фундамента помогли найденные осколки керамики и кирпич готического периода. Специалисты проводят исследования для установления точного возраста фундамента.

Исследователи говорят, что рядом с собором раньше находилось кладбище. Обнаруженные останки собраны не в анатомическом порядке из-за частичного разрушения кладбища ремонтными работами.

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 Теги: Львов, древняя церковь

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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