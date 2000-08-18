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Раздел: Невероятное  
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Выявлены признаки смерти Млечного Пути

Выявлены признаки смерти Млечного ПутиВ ходе своего образования Млечный Путь притягивал окружающий холодный газ.

Ученые Университета Тохоку (Япония) выяснили, что Млечный Путь пережил «клиническую смерть» - период прекращения процесса образования звезд, который длился около двух миллиардов и закончился пять миллиардов лет назад. Эту модель подтверждает химический состав ныне существующих звезд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.

По мнению исследователей, в ходе своего образования Млечный Путь притягивал окружающий холодный газ, который являлся сырьем для формирования звезд первого поколения. Сверхновые типа II, которые возникают при коллапсе ядра массивной звезды, высвобождали в межзвездную среду такие химические элементы, как кислород, кальций, кремний и магний. Примерно семь миллиардов лет назад ударные волны, производимые сверхновыми, нагрели газ, а холодное вещество перестало накапливаться в галактике, что прекратило процессы звездообразования.

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В этот период «клинической смерти» происходили сверхновые типа Ia, которые возникают при взрыве белого карлика в составе двойных переменных звезд. Эти катастрофические процессы привели к обогащению среды железом. По мере того, как горячий газ охлаждался, испуская радиацию, потоки холодного газа постепенно возобновлялись, что привело к появлению звезд второго поколения, в том числе Солнца.
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 Теги: смерть, Млечный Путь

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Сегодня, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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