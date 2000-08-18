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Ученые обосновали древнюю легенду о трех звездах

Ученые обосновали древнюю легенду о трех звездах Причиной появления этой истории могла стать оптическая иллюзия.

До наших дней дошли древние легенды, в которых говорится о существовании в прошлом трех солнц. Два лишних светила появились якобы внезапно. Они стали причиной настоящего хаоса: день перестал сменяться ночью, все животные сошли с ума, на землю пришла засуха. В итоге один охотник избавился от лишних светил при помощи божественного лука и стрел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые выяснили, что древние люди видели в небе такую иллюзию, как гало. Именно она и ввела в заблуждение народы того времени. Эффект гало возникает, когда световой луч проходит через невидимые облака, состоящие из каких-либо частиц. Чтобы иллюзия возникла, в небе должна парить смесь из воды или кристаллов льда.

Некоторые эксперты не стали столь категорично опровергать легенду. По их мнению, древние люди, действительно, видели что-то наподобие светил. Так, к примеру, трем солнцам в кодексе ацтеков под названием «Кодекс Чимальпопоки» отведена слишком важная роль. В данной книге история о целых эпохах отражена с малейшими деталями.

Эксперты предполагают, что люди наблюдали инопланетные корабли либо огромные орбитальные станции. Сами же ацтеки, вернее, их вожди, могли иметь внеземное происхождение.

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Даже самые развитые цивилизации того времени не способны были сделать такой технический рывок, который мы наблюдаем сегодня. Скорее всего, в этом древним народам помогли инопланетяне.

Ученые обосновали древнюю легенду о трех звездах
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 Теги: Солнце, легенда

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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