Раздел: Невероятное
Летающая тарелка над Нью-Йорком попала на видео
Пролетевший в небе НЛО имел внушительные габариты.
Поскольку неопознанный летающий объект весьма солидных размеров видели и зафиксировали на камеры смартфоном сразу же несколько жителей Нью-Йорка, то мало у кого возникло сомнение в подлинности данного события. Уфологи безоговорочно поверили, что это был огромный корабль инопланетного происхождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Единственно, что действительно удивило специалистов, так это колоссальные размеры «летающей тарелки», которая продемонстрировала нечто невероятное, словно над мегаполисом пролетел на самом деле не какой-то разведывательный аппарат, а настоящий звездолет пришельцев.
С другой стороны, размеры НЛО натолкнули скептиков на предположение, что над городом проплыл самый обычный земной дирижабль, пусть и крупных размеров, но именно подобные аппараты в последнее время используются, скажем, в рекламных целях.
Это вполне могло быть, если бы не одно «но»:
- во-первых, уфологи тщательно проанализировали видеоматериалы (после этого инцидента можно было найти и другие ролики), и пришли к выводу, что НЛО не похож на дирижабль;
- во-вторых, рекламные полеты дирижаблей рассчитаны как раз на зрителей, а в данном случае НЛО, не смотря на свой огромный размер, все равно старался «оставаться в тени», быть незамеченным;
- наконец, дотошные журналисты местной прессы так и не сумели выяснить, были ли в тот день полеты дирижаблей над Нью-Йорком, что указывает на отсутствие данной информации даже у городских чиновников.
Заметьте, пишет при этом известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг, даже такой чуть ли не демонстративный полет огромного НЛО над мегаполисом сегодня воспринимается обывателями довольно прохладно, более того, находятся не только скептики (их всегда было предостаточно), но и просто равнодушные к этому люди. А ведь случись нечто подобное лет 20 назад, то Нью-Йорк буквально загудел бы как встревоженный улей.
Читайте также: Ученые обосновали древнюю легенду о трех звездах
А ныне даже журналисты лениво просматривают уникальный видеоматериал и практически не находят в нем ничего сенсационного. И при этом власти продолжают утверждать (делать вид), что в нашем мире ничего такого не происходит…
Поскольку неопознанный летающий объект весьма солидных размеров видели и зафиксировали на камеры смартфоном сразу же несколько жителей Нью-Йорка, то мало у кого возникло сомнение в подлинности данного события. Уфологи безоговорочно поверили, что это был огромный корабль инопланетного происхождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Единственно, что действительно удивило специалистов, так это колоссальные размеры «летающей тарелки», которая продемонстрировала нечто невероятное, словно над мегаполисом пролетел на самом деле не какой-то разведывательный аппарат, а настоящий звездолет пришельцев.
С другой стороны, размеры НЛО натолкнули скептиков на предположение, что над городом проплыл самый обычный земной дирижабль, пусть и крупных размеров, но именно подобные аппараты в последнее время используются, скажем, в рекламных целях.
Это вполне могло быть, если бы не одно «но»:
- во-первых, уфологи тщательно проанализировали видеоматериалы (после этого инцидента можно было найти и другие ролики), и пришли к выводу, что НЛО не похож на дирижабль;
- во-вторых, рекламные полеты дирижаблей рассчитаны как раз на зрителей, а в данном случае НЛО, не смотря на свой огромный размер, все равно старался «оставаться в тени», быть незамеченным;
- наконец, дотошные журналисты местной прессы так и не сумели выяснить, были ли в тот день полеты дирижаблей над Нью-Йорком, что указывает на отсутствие данной информации даже у городских чиновников.
Заметьте, пишет при этом известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг, даже такой чуть ли не демонстративный полет огромного НЛО над мегаполисом сегодня воспринимается обывателями довольно прохладно, более того, находятся не только скептики (их всегда было предостаточно), но и просто равнодушные к этому люди. А ведь случись нечто подобное лет 20 назад, то Нью-Йорк буквально загудел бы как встревоженный улей.
Читайте также: Ученые обосновали древнюю легенду о трех звездах
А ныне даже журналисты лениво просматривают уникальный видеоматериал и практически не находят в нем ничего сенсационного. И при этом власти продолжают утверждать (делать вид), что в нашем мире ничего такого не происходит…
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