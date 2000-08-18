» » В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки
Раздел: Невероятное  
0

В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки

В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки Выяснилось, что находка была сделана десять лет назад.

В СМИ появилась информация о том, что на перевале Дятлова нашли кусок ракеты. Обнаруженный артефакт способен раскрыть тайну события 1959 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как оказалось, предмет нашли еще десять лет назад. Никто не спешил его забирать до сегодняшних дней. Находку помог доставить в Екатеринбург турист Александр Зарубин, проживающий в Норильске.

Мужчина отметил, что в день обнаружения на перевале стоял густой туман. Открытие было сделано совершенно случайно. На первый взгляд часть ракеты показалась легкой, но первое впечатление оказалось ложным. Экспедиция Александра спустила находку до точки выброски, а оттуда её забрала «вахтовка».

Читайте также: Летающая тарелка над Нью-Йорком попала на видео

Фотографии находки уже выложены в Интернете. Пользователи сети предположили, что на перевале столько лет валялся фрагмент ракетного бака. Модель ракеты определить сложно, но, скорее всего, аппарат именовался как УР-100.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: перевал Дятлова, ракета

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     111
     0

Похожие новости по теме

В Атлантическом океане нашли фрагмент ракеты SpaceX В Атлантическом океане нашли фрагмент ракеты SpaceX

Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова.

В районе загадочного Перевала Дятлова нашли странный объект В районе загадочного Перевала Дятлова нашли странный объект

Необычный артефакт похож на пирамиду.

Археологи нашли уникальное «подводное» кладбище Археологи нашли уникальное «подводное» кладбище

Находка была сделана на глубине 6,5 метра.

Эксперт рассказал, что на самом деле случилось на перевале Дятлова Эксперт рассказал, что на самом деле случилось на перевале Дятлова

Туристов могли убить из-за священного артефакта манси.

Недалеко от Байконура нашли обломки НЛО Недалеко от Байконура нашли обломки НЛО

Местными пастухами в Казахстане были найдены обломки неизвестного летательного аппарата, предназначенного, скорее всего, для космических полетов. Обломки нашли примерно в ста километрах от космодрома Байконур. Сейчас там работает специальная комиссия. Внешний вид находки указывает на то, что объект может являться соплом ракеты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх