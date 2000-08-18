Раздел: Невероятное
В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки
Выяснилось, что находка была сделана десять лет назад.
В СМИ появилась информация о том, что на перевале Дятлова нашли кусок ракеты. Обнаруженный артефакт способен раскрыть тайну события 1959 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как оказалось, предмет нашли еще десять лет назад. Никто не спешил его забирать до сегодняшних дней. Находку помог доставить в Екатеринбург турист Александр Зарубин, проживающий в Норильске.
Мужчина отметил, что в день обнаружения на перевале стоял густой туман. Открытие было сделано совершенно случайно. На первый взгляд часть ракеты показалась легкой, но первое впечатление оказалось ложным. Экспедиция Александра спустила находку до точки выброски, а оттуда её забрала «вахтовка».
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Фотографии находки уже выложены в Интернете. Пользователи сети предположили, что на перевале столько лет валялся фрагмент ракетного бака. Модель ракеты определить сложно, но, скорее всего, аппарат именовался как УР-100.
В СМИ появилась информация о том, что на перевале Дятлова нашли кусок ракеты. Обнаруженный артефакт способен раскрыть тайну события 1959 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как оказалось, предмет нашли еще десять лет назад. Никто не спешил его забирать до сегодняшних дней. Находку помог доставить в Екатеринбург турист Александр Зарубин, проживающий в Норильске.
Мужчина отметил, что в день обнаружения на перевале стоял густой туман. Открытие было сделано совершенно случайно. На первый взгляд часть ракеты показалась легкой, но первое впечатление оказалось ложным. Экспедиция Александра спустила находку до точки выброски, а оттуда её забрала «вахтовка».
Читайте также: Летающая тарелка над Нью-Йорком попала на видео
Фотографии находки уже выложены в Интернете. Пользователи сети предположили, что на перевале столько лет валялся фрагмент ракетного бака. Модель ракеты определить сложно, но, скорее всего, аппарат именовался как УР-100.
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