В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки

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Местными пастухами в Казахстане были найдены обломки неизвестного летательного аппарата, предназначенного, скорее всего, для космических полетов. Обломки нашли примерно в ста километрах от космодрома Байконур. Сейчас там работает специальная комиссия. Внешний вид находки указывает на то, что объект может являться соплом ракеты.