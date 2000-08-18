Европейские ученые предсказали очередной конец света

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, как гравитация спасла Вселенную В настоящее время доминирует гипотеза, что Вселенная образовалась в результате Большого взрыва.

Учеными было доказано, что начался процесс уничтожения Вселенной Ученые из Университета Южной Дании утверждают, что Вселенная находится на грани полного уничтожения, и все что в ней находится будет сжато в маленький плотный шар.