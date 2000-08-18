Раздел: Невероятное
Европейские ученые предсказали очередной конец света
По словам специалистов из ЦЕРН, вселенная может испариться.
Ученые каждый раз предсказывают новые модели конца света. Так, к примеру, некоторое время назад во всю обсуждалась версия под названием «Тепловая смерть», суть которой заключалась в угасании всех звезд. Итогом должно было послужить превращение Вселенной в сплошные нагромождения холодной материи и льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сейчас же физики активно обсуждают Большой взрыв, который может произойти вследствие непрекращающегося расширения Вселенной. По словам ученого из Стэнфордского университета Фрэнка Хейла, эта теория поддается научному объяснению.
Очередная версия о конце света базируется на поле Хиггса, которое окутывает нашу Вселенную. Именно это поле делает вакуум стабильным. Физик Уэр Хиггс предполагал, что сама природа – это низкоэнергетический стабильный вакуум, в котором возникают области «ложного вакуума». Одной из этих областей и является Вселенная.
Согласно теории ученых, Вселенная имеет свойство испаряться. Живые существа при данном процессе испытывают такие же чувства, как рыбки, когда из аквариума выкачивают воду пылесосом.
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Физики из ЦЕРН доказали, что вакуум в космосе распадается до более стабильного состояния. Когда данный процесс завершится, никто не знает.
Ученые каждый раз предсказывают новые модели конца света. Так, к примеру, некоторое время назад во всю обсуждалась версия под названием «Тепловая смерть», суть которой заключалась в угасании всех звезд. Итогом должно было послужить превращение Вселенной в сплошные нагромождения холодной материи и льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сейчас же физики активно обсуждают Большой взрыв, который может произойти вследствие непрекращающегося расширения Вселенной. По словам ученого из Стэнфордского университета Фрэнка Хейла, эта теория поддается научному объяснению.
Очередная версия о конце света базируется на поле Хиггса, которое окутывает нашу Вселенную. Именно это поле делает вакуум стабильным. Физик Уэр Хиггс предполагал, что сама природа – это низкоэнергетический стабильный вакуум, в котором возникают области «ложного вакуума». Одной из этих областей и является Вселенная.
Согласно теории ученых, Вселенная имеет свойство испаряться. Живые существа при данном процессе испытывают такие же чувства, как рыбки, когда из аквариума выкачивают воду пылесосом.
Читайте также: На поверхности Марса сфотографировали необычный осколок
Физики из ЦЕРН доказали, что вакуум в космосе распадается до более стабильного состояния. Когда данный процесс завершится, никто не знает.
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