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Ученые: полюса Земли могут сместиться быстрее, чем считалось ранее

Ученые: полюса Земли могут сместиться быстрее, чем считалось ранееСмещение полюсов на Земле может иметь катастрофические последствия для человечества.

Исследователи из Австралийского национального университета (Australian National University) со штаб-квартирой в Канберре предупреждают о потенциально катастрофическом сценарии развития нашей цивилизации. Проанализировав образцы пород с юго-западного Китая, они обнаружили, что смещение полярности Земли может протекать намного быстрее, чем считалось до сих пор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глобал Аналитик.

Изменение магнитных полюсов будет иметь катастрофические последствия для нашей цивилизации. Этот процесс может привести к огромным потерям из-за уменьшения мощности энергетических систем и систем связи на всей планете. Более того, радиация может повлиять на здоровье человека из-за увеличения влияния на Землю солнечного излучения.

До сих пор считалось, что подобные изменения продолжаются в течение тысяч лет. Последнее смещение земных полюсов произошло 773 тыс. лет назад. Однако оказалось, что оно могло случиться 98 тыс. лет назад, то есть значительно раньше, чем считалось до сих пор.

В исследовании были проанализированы палеомагнитные записи. Используя магнитный анализ и знакомство с радиометрическими породами, обнаруженными на юго-западе Китая, ученые смогли исследовать геомагнитной историю Земли от 107 тыс. до 91 тыс. лет назад.

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«Эта запись предоставляет важную информацию о поведении магнитного поля тысячи лет назад. Оказалось, что изменения в нем происходят гораздо быстрее, чем мы раньше думали », - пишет соавтор исследования Эндрю Робертс.
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 Теги: Земля, полюса, смещение

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Сегодня, 11:50 » Автор: Алена Шимко
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