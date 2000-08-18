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NASA показало, как выглядит ураган из космоса

NASA показало, как выглядит ураган из космосаNASA показало видео урагана Лейн, который надвигается на Гавайи.

Зафиксировать ураган удалось на камеру, прикрепленную к Международной космической станции во время полета над Тихим океаном 22 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.ua.

Лейн приблизится к Гавайским островам в четверг 23 августа. До субботы будет бушевать там, - предупреждают в Центральном тихоокеанском ураганном центре в Гонолулу, штат Гавайи, США. - В опасности некоторые районы, к которым ураган приблизится ближе всего. Об этом пишет Mirror.

В социальных сетях появились фотографии местных жителей, готовящихся к урагану. Люди скупают строительные материалы и продовольственные товары.

На фотографиях можно увидеть пустые полки супермаркета Волмарт в Гонолулу.

"Раскупили все: от консервированного тунца до сабачьего корма. Люди толкались, чтобы забрать последние пачки лапши", - рассказал очевидец Reuters.

"Там ничего нет", - сказал один из покупателей, выходя из магазина.

Длинные очереди автомобилей выстроились к АЗС.

Ожидают, что скорость ветра во время урагана будет достигать 250 км/час. До 50 см осадков выпадут на острова. Это вызовет крупные наводнения и оползни.

"Президент глубоко обеспокоен судьбой всех гавайцев. Он поручил Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях и представителям власти оставаться в тесной координации с государством", - сказала Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

Корабли и подводные лодки ВМС США на Гавайях покинули порт.

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"Я призываю наших жителей и гостей серьезно отнестись к этой угрозе и быть готовыми к последствиям", - сказал Дэвид Иге, губернатор Гавайев.
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 Теги: NASA, космос, ураган

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Сегодня, 14:50 » Автор: Алена Шимко
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