» » В Китае нашли окаменелости древней гигантской черепахи
Раздел: Невероятное  
0

В Китае нашли окаменелости древней гигантской черепахи

В Китае нашли окаменелости древней гигантской черепахиПредки современных черепах относились к диапсидам.

Она жила примерно 228 миллионов лет назад; у нее был беззубый клюв, однако не было панциря.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.

Палеонтологи обнаружили в Китае окаменелые останки древней черепахи, жившей приблизительно 228 миллионов лет назад. Как определили ученые, особь относится к новому, ранее неизвестному виду Eorhynchochelys sinensis.

Древнейшей из известных науке черепах считалась Odontochelys semitestacea: особи данного вида не имели карапакса (спинного щита), но имели пластрон - защиту брюха, и при этом обладали клювом - правда, с зубами, в отличие от современных черепах. Древнейшие останки Odontochelys semitestacea датируются ориентировочно 220 млн лет.

Обнаруженная черепаха (нового вида Eorhynchochelys sinensis), как отмечают ученые, достигала в длину более 180 сантиметров, обладала странным, дискообразным туловищем и длинным хвостом и обитала, вероятно, в мелководье. У Eorhynchochelys sinensis, как сообщается, не было ни спинного панциря, ни пластрона, однако черепахи данного вида, как и современные представители отряда черепах, имели беззубый клюв.

То, что Eorhynchochelys sinensis развили беззубый клюв раньше других древних черепах, но не имели ни карапакса, ни пластрона, свидетельствует о мозаичной эволюции: последняя предполагает, что различные черты могут формироваться независимо друг от друга и в различном темпе, причем не все древние виды должны иметь одинаковую комбинацию данных признаков. Современные черепахи имеют и полноценный панцирь, и беззубый клюв: в далеком прошлом же у одних черепах частично имелся панцирь, у других был беззубый клюв - вероятно, затем, в результате генетических мутаций, появилось животное, включающее оба данных признака.

Читайте также: В Китае нашли загадочные иероглифы древней цивилизации

Кроме того, находка, как отмечают ученые, однозначно подтверждает, что предки современных черепах относились к диапсидам (подклассу пресмыкающихся, образовавшемуся около 300 млн лет назад и существующему по сей день) - в черепе Eorhynchochelys sinensis исследователи обнаружили две височные впадины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, черепаха

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
     29
     0

Похожие новости по теме

Палеонтологи нашли кости древней черепахи Палеонтологи нашли кости древней черепахи

Останки большой черепахи без панциря, возрастом в 228 млн лет, нашли в Китае.

Палеонтологи обнаружили останки огромной рыбы-суперхищника Палеонтологи обнаружили останки огромной рыбы-суперхищника

Длина обнаруженного вида рыб составляла примерно 1,8 метра

У черепах обнаружили уникальные способности У черепах обнаружили уникальные способности

Ученые доказали, что черепахи способны обучаться.

Морские черепахи болеют герпесом из-за людей, - ученые Морские черепахи болеют герпесом из-за людей, - ученые

Найдена причина герпеса у морских черепах.

Ученые обнаружили новый вид гигантской черепахи Ученые обнаружили новый вид гигантской черепахи

На Галапагосах найден новый вид гигантской черепахи.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх