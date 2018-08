Земле снова грозит масштабная катастрофа

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Именно магнитное поле защищает нашу планету от воздействия губительного солнечного излучения.Полюса нашей планеты могут в будущем сдвинуться намного быстрее, чем того предполагают проведенные ранее исследования. И изменения магнитного поля Земли неминуемо вызовет глобальную катастрофу.Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном на портале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Хроника.инфо Исследование, проведенное учеными в Китае, Австралии и Тайване, опирается на выводы, полученные после исследования сталагмитов в пещерах. Было обнаружено, что эти скальные образования содержат довольно точные данные о магнитных изменениях, которые происходили на Земле.Ученые полагают, что собранная ими информация доказывает, что магнитное поле сдвигалось в течение всего лишь нескольких сотен лет. И самое главное, сдвиг полярности происходил намного быстрее, чем предполагалось ранее.Когда полюса сдвигаются, магнитное поле Земли значительно ослабевает. Ученые предполагают, что его сила может снизиться на целых 90 процентов, что будет иметь катастрофические последствия для работы электроники и сетей.Сегодня даже при нормальном «функционировании» магнитного поля Земли солнечные вспышки и выбросы корональной массы может представлять угрозу для чувствительных систем. Если защитное поле Земли ослабнет на 90%, по прогнозам исследователей, ущерб составит триллионы долларов, не говоря уже о значительном влиянии на уровень и условия жизни людей.