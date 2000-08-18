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В Китае археологи обнаружили древний город

В Китае археологи обнаружили древний городЭто исследование дает важные новые перспективы в отношении истории государственного образования и возникновении цивилизации во всем мире

В Китае раскопали древний город 2000 года до н. э. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Это исследование показывает, что к 2000 году до н.э. лесная горная местность была домом для сложного общества, представляющего политическую и экономическую центральную часть Китая.

Примечательно, что было обнаружено, что основные символы позднего бронзового века, связанные с цивилизациями Центральной равнины, были созданы гораздо раньше. Это исследование дает важные новые перспективы в отношении истории государственного образования и возникновении цивилизации во всем мире", - говорится в сообщении.

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Напомним, на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили остатки фортификационных стен 12 века. Кроме того, во время раскопок было найдено около тысячи фрагментов древнерусского кирпича-плинфы.
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 Теги: Китай, город

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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