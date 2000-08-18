Раздел: Невероятное
В Китае археологи обнаружили древний город
Это исследование дает важные новые перспективы в отношении истории государственного образования и возникновении цивилизации во всем мире
В Китае раскопали древний город 2000 года до н. э. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Это исследование показывает, что к 2000 году до н.э. лесная горная местность была домом для сложного общества, представляющего политическую и экономическую центральную часть Китая.
Примечательно, что было обнаружено, что основные символы позднего бронзового века, связанные с цивилизациями Центральной равнины, были созданы гораздо раньше. Это исследование дает важные новые перспективы в отношении истории государственного образования и возникновении цивилизации во всем мире", - говорится в сообщении.
Читайте также: Ученые обнаружили в Китае древний город
Напомним, на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили остатки фортификационных стен 12 века. Кроме того, во время раскопок было найдено около тысячи фрагментов древнерусского кирпича-плинфы.
В Китае раскопали древний город 2000 года до н. э. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Это исследование показывает, что к 2000 году до н.э. лесная горная местность была домом для сложного общества, представляющего политическую и экономическую центральную часть Китая.
Примечательно, что было обнаружено, что основные символы позднего бронзового века, связанные с цивилизациями Центральной равнины, были созданы гораздо раньше. Это исследование дает важные новые перспективы в отношении истории государственного образования и возникновении цивилизации во всем мире", - говорится в сообщении.
Читайте также: Ученые обнаружили в Китае древний город
Напомним, на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили остатки фортификационных стен 12 века. Кроме того, во время раскопок было найдено около тысячи фрагментов древнерусского кирпича-плинфы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
243
0
Также советуем посмотреть
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
- Потешные животные, знающие, как выбрать правильный ракурс
- Порошенко назвал главную угрозу для ВСУ
- «С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
- О традициях преступников русского мира
- Илон Маск стал героем забавных фотожаб
- У США офіційно завжди говорять про цінності
- Застрявший в консервной банке енот заставил «попотеть» спасателей
- На Донбассе прошел пятичасовой бой, четверо погибших
- Пять минут позора
- В украинских McDonald's будут продавать канадское блюдо «Путин»
- В Донецкой области от пули снайпера погиб украинский военный
- Щодо переліка програм іноземних телерадіоорганізацій
- Почему Илон Маск мало спит
- Сеть насмешила ревнивая дамочка, отвесившая несколько оплеух мужу
- Украинским пограничникам не удалось проверить очередной “гумконвой” из России
- Манафорт признан виновным, что дальше
- ДБР и фейки
- Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотерею
- Україна після Томосу
- И так сойдет: в России школа без крыши успешно прошла проверку
- Экспорт Вьетнама в пять раз больше, чем экспорт Украины
- В Сети отыскали собаку, похожую на пожилого человека
Оставьте свой комментарий