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Раздел: Невероятное  
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В США готовят космическую экспедицию на Луну

В США готовят космическую экспедицию на ЛунуЭкипаж на орбиту Луны отправят до 2024 года

Вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что до 2024 года американский экипаж отправится на орбиту Луны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Он отметил, что Луна "является ключевым этапом в космической деятельности США".

Американский экипаж будет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform.

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Пенс также назвал ошибкой решение экс-президента Барака Обамы закрыть лунную программу.
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 Теги: США, Луна

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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