» » Ученые раскрыли тайну гибели Помпеи
Раздел: Невероятное  
0

Ученые раскрыли тайну гибели Помпеи

Ученые раскрыли тайну гибели ПомпеиПравда о гибели Помпеи, которую многие не знают.

В школе гибели Помпеи отведен отдельный урок истории, поэтому о трагедии этого римского города знают все. Точнее, большинство знакомо только с общеизвестными фактами, изложенными в школьных учебниках. На самом деле, за ними осталось много тайн, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.


Лупанарии
Только в центре Помпеи археологи раскопали целых 27 лупанарии. На сленге "лупой", то есть "волчицей" римляне называли проституток. Судя по сохранившимся свидетельствам, купить такое удовольствие стоило столько же, как три стакана дешевого вина.

Древняя ядерная бомба
Раскаленная туча дыма и пепла столбом поднималась из жерла вулкана, достигая почти сорока километров в высоту. Современные эксперты считают, что извержение было энергетически можно сравнить с взрывом сразу пяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Ленивые горожане
При раскопках археологи выяснили, что большей части жителей города удалось спастись. Похоже, люди догадались о грядущем извержении за несколько часов: самые разумные побросали свой скарб и поспешили убраться от опасной горы подальше. Около двух с половиной тысяч человек видимо до последнего надеялись, что пронесет.

Столица разврата
В Римской империи Помпеи были чем-то вроде дорогого курорта. И как на всяком другом курорте, здесь царил культ разврата и удовольствия. На сохранившихся до наших времен фресках запечатлены сцены оргий, скульптуры часто изображали содомию и зоофилию. Настоящая библейская Гоморра!

Греческий полис
Римляне не были первыми основателями города. Обнаруженные при раскопах руины дорических храмов датированы VI веком до нашей эры - значит, хозяевами местности можно считать греков.

Римское граффити
Традиция писать и рисовать на стенах была широко распространена по всей территории Римской империи. Но если в столице люди чаще уродовали постройки политическими воззваниями к народу, то на периферии стены пестрели рекламными объявлениями, проклятиями должникам и откровенно лживыми надписями вроде «Цезарь - вор». Все как у нас!

Читайте также: Ученые раскрыли тайну гибели строителей Стоунхенджа

Гипсовый ужас
Вы наверняка встречали ранее снимки, где прямо на улицах раскопанного археологами города лежат якобы покрытые слоем пепла тела. На самом деле, это всего лишь гипсовые слепки. В 1863 году Джузеппе Фиорелли догадался, что большая часть пустот в раскопках по форме напоминает человеческое тело.

Итальянец придумал залить в пустоты гипс и действительно получил слепки тел мертвых людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: помпеи, гибель, тайна

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:56 » Автор: Алена Шимко
     462
     0

Похожие новости по теме

Опубликованы неизвестные ранее факты о гибели Помпей Опубликованы неизвестные ранее факты о гибели Помпей

Во время извержения вулкана Везувий в Помпеях около 2000 лет назад люди умирали не столько от падающих камней, сколько от удушья.

Ученые раскрыли тайну гибели библейского Ученые раскрыли тайну гибели библейского "города Армагеддона"

Археологи Израиля выяснили как был уничтожен библейский город Армагеддона.

Помпеи до извержения Везувия показали на видео Помпеи до извержения Везувия показали на видео

Катастрофическое извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры.

Археологи откопали новых жертв Везувия Археологи откопали новых жертв Везувия

При раскопках Помпеи археологи нашли останки людей и монеты.

Археологи нашли древние монеты в магазине в Помпеи Археологи нашли древние монеты в магазине в Помпеи

Археологи обнаружили в Помпеи древний магазин.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх