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Астрономы открыли всепоглощающую черную дыру

Астрономы открыли всепоглощающую черную дыруАстрономы считают, что яркий квазар находится в центре галактического кластера.

Черная дыра, или квазар PKS1353-341,находится на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Этот объект настолько яркий, что астрономам долго казалось, будто он существует сам по себе. Однако ученые из Массачусетского технологического института утверждают, что этот квазар на самом деле находится в центре галактического кластера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.

«Изображения - либо все в точках, либо в клубках, а где клубки - там гигантские шары горячего газа размером в миллионы световых лет, которые мы называем кластерами, а точки - черные дыры, аккрецирующие газ и светящиеся по мере падения этого газа в них», - рассказывает астрофизик Майкл МакДональд.

Ученые выдвинули теорию, что квазар в центре кластера горит особенно ярко, так как находится в процессе «безумного обжорства». Огромные куски материи попадают в квазар с межзвездного пылевого диска, из-за чего черная дыра излучает огромные объемы энергии. Команда предполагает, что этот квазар сияет в 46 миллиардов раз ярче Солнца.

Яркий свет этого «пиршества», скрыл от глаз астрономов множество галактик, окружающих квазар. Но физики считают, что это временное явление: сияние черной дыры в итоге иссякнет - и кластер будет выглядеть так же, как остальные.

«Это может быть просто вспышкой, которую нам посчастливилось увидеть, - говорит МакДональд. - Через миллион лет это может выглядеть как размытый пушистый шар».

На поиски астрофизиков подтолкнула ошибка: они случайно обнаружили скрытый кластер в 2012 году. Вопрос, почему они поначалу упустили его из виду, побудил их искать похожие объекты.

«Мы начали задавать вопрос самим себе, почему мы раньше его не обнаружили, ведь он обладает невероятными свойствами и очень яркий, - объясняет МакДональд. - Из-за того, что он не соответствовал ожиданиям, мы его упустили».

Ученые решили пересмотреть рентгеновские снимки, сделанные раньше, и назвали исследование CHiPS («Кластеры, прячущиеся на виду»). На текущий момент в 90% пересмотренных данных кластеров обнаружено не было.

«Удивительно то, что только некоторые из них нарушают правила», - шутит МакДональд.

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В новом докладе опубликованы первые результаты CHiPS: пока что обнаружен лишь один подтвержденный галактический кластер. Тем не менее физики надеются найти такие объекты в будущем и рассчитывают, что кластеры помогут узнать больше о расширении Вселенной.
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 Теги: черная дыра, космос, свет

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Сегодня, 15:48 » Автор: Алена Шимко
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