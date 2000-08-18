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Ученые выяснили, что помогло выжить моллюскам

Ученые выяснили, что помогло выжить моллюскамЛень моллюсков помогла их выживанию

Ученые Канзасского университета США определили главных победителей эволюционной гонки. Ими оказались самые ленивые живые существа, которые отличаются от самых приспособленных и активных низкой скоростью метаболизма. Об этом сообщает The Royal Society's flagship biological research journal, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Специалисты сопоставили данные о 299 различных видов моллюсков. Их разделили на два вида: те, кто населяли Землю пять миллионов лет назад, а также те, которые появились позже. Ученые сравнили скорость их метаболизма. Как сообщил ученый Люк Стротц из Канзасского университета, у вымерших беспозвоночных был более быстрый обмен веществ, чем у тех видов, которые существуют сегодня.

Таким образом специалисты смогли выяснить, что чем быстрее был метаболизм живых существ, тем короче была их эволюционная жизнь.

Брюс Либерман из Оксфордского университета также считает, что эволюция действительно способствует выживанию самых неторопливых и апатичных живых существ.

Также выяснилось, что каждая среда имеет своё среднее значение метаболизма, которое не менялось даже после различных катаклизм, резких изменений климата, а также массовых вымираний живых существ.

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Данные ученых позволят лучше понять, каким животным и растениям в наибольшей степени может угрожать вымирание. В ближайшее время специалисты также проверят, соблюдается ли закономерность среднего значения метаболизма среди других представителей флоры и фауны.
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 Теги: ученые, моллюски

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Сегодня, 21:47 » Автор: Татьяна Ларина
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