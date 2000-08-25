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На планете резко увеличилась сейсмическая активность

На планете резко увеличилась сейсмическая активность Подземные толчки фиксируются по всему миру.

За минувшие десять дней на земле случилось минимум сто сорок землетрясений, притом приличной силы (от 4,5 баллов). Лишь за воскресенье Майкл Снайдер, насчитал 50 катастроф, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Подземная активность фиксируется по всему миру. Так, например, во вторник потерпело убытков побережье Венесуэлы: от толчков магнитудой 7,3 баллов рухнули здания в столице государства.

В прошедшее воскресенье сейсмическая активность была зафиксирована у островов Фиджи. Сила толчков доходили до отметки 8,2 баллов.

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Всего лишь за два последних дня случилось 69 сильнейших землетрясений в «огненном кольце» - в области нахождения самого большого числа вулканов. Ученые ранее говорили, что процессы в огненном кольце способны вызывать эффект домино, когда катастрофы переходят и на другие территории.
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 Теги: землетрясение, сейсмологи

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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