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В обычном австралийском доме замироточили стены

В обычном австралийском доме замироточили стены Дом стал местом паломничества.

Ничем, на первый взгляд, не примечательный трехспаленный дом на западе крупнейшего города Австралии Сиднея получил прозвище «волшебный», став культовым местом среди здешних жителей и приезжих. Супруги Джордж и Лина Таннусы, которым принадлежит это жилище, утверждают, что необъяснимые явления начались здесь после того, как их 17-летний сын Майк погиб в автокатастрофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Не прошло и суток после трагедии, как безутешные родители заметили, что из стен внутри их дома стала сочиться непонятная маслянистая жидкость с крайне приятным ароматом. Поначалу убитая утратой ребенка пара не обращала на это внимания, однако со временем наши герои все же заинтересовались странными каплями и даже попыталась определить их происхождение.

В обычном австралийском доме замироточили стены


Таннусы многократно вызывали ремонтников, однако те всякий раз заключали, что с домом все в полном порядке. Джордж и Лина стали предполагать, что загадочная ароматическая жидкость является своеобразным проявлением духа их покойного сына. Уверенность в этом значительно окрепла, когда неожиданно выяснилось, что загадочное масло способно исцелять различные заболевания.

Кроме того, «волшебный» дом позволяет забеременеть женщинам, которые не способны сделать это по многим медицинским причинам. А потому теперь ежедневно в жилище австралийцев приходят десятки пар, которые собирают со стен масло. Считается, что если представительница прекрасного пола смешает его с водой и выпьет, то ее шансы зачать ребенка значительно увеличатся. И это подтверждают сотни матерей.

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Тот факт, что Таннусы не берут с посетителей ни цента, только еще больше убеждает верующих в чудодейственности «слез волшебного дома». Джордж и Лина также охотно предоставляют жидкость различным ученым. Многие специалисты пытались проанализировать ее и выявить состав масла, однако безуспешно. По всей видимости, перед нами настоящая загадка, не постижимая для официальной науки.

В обычном австралийском доме замироточили стены
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 Теги: Австралия, дом

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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