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Кости динозавров превратили в красивые украшения

Кости динозавров превратили в красивые украшения Некоторые окаменелости имеют необычный внешний вид.

Мало кто из простых обывателей представляет, что выставленные в палеонтологических музеях скелеты динозавров, никакого отношения к костям древних животных, которые якобы раскапывают археологи, не имеют. Это самые обыкновенные камни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Ну, естественно, не совсем обыкновенные, об этом и пойдет речь в этой заметке, но…. Все-таки это не кости, а именно камни. Дело в том, что органика за миллионы лет не может сохраниться, но зато она за это долгое время превращается в окаменелости, которые с точностью повторяют кости, зубы, любые твердые ткани некогда бродивших по Земле динозавров.

Правда для такой метаморфозы тоже нужны определенные условия – останки животных в этом случае непременно должны быть надежно защищены от дождя и ветра, а потому лучшими «могильниками» становятся для них песчаники или пепел вулканов.

Итак, наблюдаем мы в музеях или видим на иллюстрациях – не кости динозавров, как, впрочем, других ископаемых животных, а окаменелости, то есть самые обычные минералы.

И вот тут стоит сказать, что эти минералы – не совсем обычные, а даже можно сказать – очень необычные. В ювелирном деле эти камни называют динобонами. Моду на такие украшения открыл Бред Пит, который приобрел у ювелиров перстень с динобоном, после чего ювелирные украшения из «костей динозавров» стали популярными, а потому появились почти во всех известных ювелирных домах мира.

В настоящее время камни-кости древних ящеров пользуются огромным спросом и у коллекционеров. Ювелирные изделия при этом стали популярными не только потому, что эти изделия практически из останков динозавров – эти минералы сами по себе очень красивые и уникальные, отчего на них и обратили внимание художники-ювелиры. Эти окаменелости точно повторяют рисунок некогда органических соединений, вплоть до форм клеточной мембраны (смотрите фото).

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Наиболее богатым районом для нахождения динобона в настоящее время считается Южная Америка.

Кости динозавров превратили в красивые украшения
Кости динозавров превратили в красивые украшения
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 Теги: динозавры, кости

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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