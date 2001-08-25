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Специалисты установили, где находится лунный лед

Специалисты установили, где находится лунный лед В этих местах на поверхности спутника температура очень низка.

Ученым удалось окончательно доказать наличие водяного льда на поверхности Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Исследователи Гавайского и Брауновского университетов установили, что большая часть льда находится в тени кратеров, расположенных у полюсов Луны. Температура поверхности в этих районах спутника Земли не превышает -156,5 градусов по Цельсию. Это связано с небольшим наклоном оси его вращения.

Доказать наличие водяного льда ученым удалось с помощью прибора М3, которым оборудован индийский космический аппарат «Чандраян-1».

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Он собирал данные об отражающих свойствах льда и определял способ, которым молекулы льда поглощали инфракрасное излучение.
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 Теги: Луна, лед

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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