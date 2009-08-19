Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, какой недуг был распространен в древности
Ученый Меган Брикли из канадского Университета Макмастера утверждает, что рахит был распространен даже в древнем мире.
Рахит развивается у маленьких детей при недостатке витамина D. В тяжелых случаях это заболевание приводит к поражению скелета, внутренних органов, нервной системы. И хотя первые упоминания о рахите относят еще к первым векам нашей эры, считается, что массовое распространение болезнь получила лишь после промышленной революции и переселения миллионов людей в сумрачные, окутанные смогом заводские города XIX века. Связать же ее с гиповитаминозом удалось только в начале ХХ века, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Однако Меган Брикли из канадского Университета Макмастера утверждает, что рахит был распространен даже в древнем мире. Исследование 2787 скелетных останков из 18 античных захоронений показало наличие характерных последствий болезни, известной людям еще 2000 лет назад.
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В течение трех лет ученые обследовали скелеты, обнаруженные на территории, которую в тот период охватывали Римская империя и ее «ойкумена» - от юга Испании до Северной Англии. Следы рахита обнаружили у каждого двадцатого ребенка, чаще всего - у младенцев. Археологи связывают это с традицией того времени, предписывавшей держать малышей дома рядом с матерью и не выносить на улицу. Чаще других болезнь встречалась у жителей Британии - возможно, из-за туманного климата.
Рахит развивается у маленьких детей при недостатке витамина D. В тяжелых случаях это заболевание приводит к поражению скелета, внутренних органов, нервной системы. И хотя первые упоминания о рахите относят еще к первым векам нашей эры, считается, что массовое распространение болезнь получила лишь после промышленной революции и переселения миллионов людей в сумрачные, окутанные смогом заводские города XIX века. Связать же ее с гиповитаминозом удалось только в начале ХХ века, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Однако Меган Брикли из канадского Университета Макмастера утверждает, что рахит был распространен даже в древнем мире. Исследование 2787 скелетных останков из 18 античных захоронений показало наличие характерных последствий болезни, известной людям еще 2000 лет назад.
Читайте также: Ученые выяснили, какой продукт снимает стресс
В течение трех лет ученые обследовали скелеты, обнаруженные на территории, которую в тот период охватывали Римская империя и ее «ойкумена» - от юга Испании до Северной Англии. Следы рахита обнаружили у каждого двадцатого ребенка, чаще всего - у младенцев. Археологи связывают это с традицией того времени, предписывавшей держать малышей дома рядом с матерью и не выносить на улицу. Чаще других болезнь встречалась у жителей Британии - возможно, из-за туманного климата.
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