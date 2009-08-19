Ученые выяснили, какой недуг был распространен в древности

Ученый Меган Брикли из канадского Университета Макмастера утверждает, что рахит был распространен даже в древнем мире.



Рахит развивается у маленьких детей при недостатке витамина D. В тяжелых случаях это заболевание приводит к поражению скелета, внутренних органов, нервной системы. И хотя первые упоминания о рахите относят еще к первым векам нашей эры, считается, что массовое распространение болезнь получила лишь после промышленной революции и переселения миллионов людей в сумрачные, окутанные смогом заводские города XIX века. Связать же ее с гиповитаминозом удалось только в начале ХХ века, передает



Однако Меган Брикли из канадского Университета Макмастера утверждает, что рахит был распространен даже в древнем мире. Исследование 2787 скелетных останков из 18 античных захоронений показало наличие характерных последствий болезни, известной людям еще 2000 лет назад.



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В течение трех лет ученые обследовали скелеты, обнаруженные на территории, которую в тот период охватывали Римская империя и ее «ойкумена» - от юга Испании до Северной Англии. Следы рахита обнаружили у каждого двадцатого ребенка, чаще всего - у младенцев. Археологи связывают это с традицией того времени, предписывавшей держать малышей дома рядом с матерью и не выносить на улицу. Чаще других болезнь встречалась у жителей Британии - возможно, из-за туманного климата. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Рахит развивается у маленьких детей при недостатке витамина D. В тяжелых случаях это заболевание приводит к поражению скелета, внутренних органов, нервной системы. И хотя первые упоминания о рахите относят еще к первым векам нашей эры, считается, что массовое распространение болезнь получила лишь после промышленной революции и переселения миллионов людей в сумрачные, окутанные смогом заводские города XIX века. Связать же ее с гиповитаминозом удалось только в начале ХХ века, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Однако Меган Брикли из канадского Университета Макмастера утверждает, что рахит был распространен даже в древнем мире. Исследование 2787 скелетных останков из 18 античных захоронений показало наличие характерных последствий болезни, известной людям еще 2000 лет назад.В течение трех лет ученые обследовали скелеты, обнаруженные на территории, которую в тот период охватывали Римская империя и ее «ойкумена» - от юга Испании до Северной Англии. Следы рахита обнаружили у каждого двадцатого ребенка, чаще всего - у младенцев. Археологи связывают это с традицией того времени, предписывавшей держать малышей дома рядом с матерью и не выносить на улицу. Чаще других болезнь встречалась у жителей Британии - возможно, из-за туманного климата.



