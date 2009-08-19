Раздел: Невероятное
На дне Тихого океана нашли следы неизвестного существа
Во время исследования дна Тихого океана робот зафиксировал следы, который ни биологи, ни геологи объяснить не могут.
Ученые уверены, что следы принадлежат какому-то созданию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Зона исследования находилась между Гавайями и Мексикой. Специалисты когда-то прозвали эту область, лицензированную под поиски скважин для бурения, зоной Клариона-Клиппертона. Исследовательский робот опустился в толщу воды на глубину 3,5 км.
Неизвестный след в глубину составил 13 сантиметров, а в длину – 2,5 метров. Находка, согласно полученным данным радиолокационной панорамы, похожа на тропу, по которой ходит неизвестное создание.
Нечто передвигается зиг-загом. Примечательно, что следы являются относительно свежими. Возможно, они появились в разные временные промежутки, но точно недавно.
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Ученые уверены, что образования на океаническом дне – это точно не природные образования. Выяснить, что за организм бродит в океане, пока что невозможно. Эксперты не знают морских обитателей, способных жить на глубине почти 4 км и оставляющих такие следы.
Ученые уверены, что следы принадлежат какому-то созданию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Зона исследования находилась между Гавайями и Мексикой. Специалисты когда-то прозвали эту область, лицензированную под поиски скважин для бурения, зоной Клариона-Клиппертона. Исследовательский робот опустился в толщу воды на глубину 3,5 км.
Неизвестный след в глубину составил 13 сантиметров, а в длину – 2,5 метров. Находка, согласно полученным данным радиолокационной панорамы, похожа на тропу, по которой ходит неизвестное создание.
Нечто передвигается зиг-загом. Примечательно, что следы являются относительно свежими. Возможно, они появились в разные временные промежутки, но точно недавно.
Читайте также: На берег Тихого океана выбросило неизвестного "монстра из глубин"
Ученые уверены, что образования на океаническом дне – это точно не природные образования. Выяснить, что за организм бродит в океане, пока что невозможно. Эксперты не знают морских обитателей, способных жить на глубине почти 4 км и оставляющих такие следы.
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