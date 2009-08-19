Раздел: Невероятное
В Австралии дом "плачет" целебным маслом
В Сиднее стоит обычный, на первый взгляд, трехспальный дом, который ничем особым не привлекает.
Но в самом же помещении происходит настоящее чудо: из стен каким-то образом просачивается маслянистая жидкость, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.planetanovosti.com.
История началась после смерти семнадцатилетнего Майкла – сына Джорджа и Лины Таннусов, которым и принадлежит дом. Здание начало «плакать» на следующие сутки после трагедии. Сперва супруги не обратили внимание на феномен, так как были ошеломлены утратой.
Только через время пара начала обращать внимание на стены дома. Первое время Таннусы вызывали мастеров для поиска причины проблемы, но подобные затеи оказались бесполезными. Супруги узнали, что маслянистый состав обладает исцеляющим эффектом (он способен лечить любые заболевания). Более того, зашедшие в дом бесплодные женщины через время успешно беременели.
Дом ежедневно «принимает» десятки семейных пар, которые собирают волшебную жидкость. Люди смешивают состав с водой и выпивают, после чего ожидают чуда.
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Владельцы дома не берут с людей денег, что говорит о правдивости многочисленных историй и слухов. Супруги даже делились жидкостью с учеными, которые хотели выяснить состав жидкости. К сожалению, им это не удалось.
Но в самом же помещении происходит настоящее чудо: из стен каким-то образом просачивается маслянистая жидкость, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.planetanovosti.com.
История началась после смерти семнадцатилетнего Майкла – сына Джорджа и Лины Таннусов, которым и принадлежит дом. Здание начало «плакать» на следующие сутки после трагедии. Сперва супруги не обратили внимание на феномен, так как были ошеломлены утратой.
Только через время пара начала обращать внимание на стены дома. Первое время Таннусы вызывали мастеров для поиска причины проблемы, но подобные затеи оказались бесполезными. Супруги узнали, что маслянистый состав обладает исцеляющим эффектом (он способен лечить любые заболевания). Более того, зашедшие в дом бесплодные женщины через время успешно беременели.
Дом ежедневно «принимает» десятки семейных пар, которые собирают волшебную жидкость. Люди смешивают состав с водой и выпивают, после чего ожидают чуда.
Читайте также: В американской церкви статуя замироточила оливковым маслом
Владельцы дома не берут с людей денег, что говорит о правдивости многочисленных историй и слухов. Супруги даже делились жидкостью с учеными, которые хотели выяснить состав жидкости. К сожалению, им это не удалось.
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