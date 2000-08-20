Раздел: Невероятное
Ученые разгадали тайну вещих снов
Эксперты проводили различные опыты.
Названы группы людей, которые склонны чаще других видеть вещие сны.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Несмотря на постепенное развенчивание учеными устоявшихся в народе примет и верований, в существование вещих снов верит почти четверть населения Европы.
Многие утверждают, что хотя бы раз в жизни сами видели во сне события, которые потом произошли наяву.
О существовании этого феномена упоминали еще древние ученые и философы. Правда, тогда они описывали вещие сны с точки зрения человека своего времени, считая, что это «дары богов».
Эксперты считают, что сон в его быстрой фазе способствует «усвоению» информации.
В 2014 году эксперты из Университета Эдинбурга проверили гипотезы о том, что люди, склонные обращать внимание на различные знаки и подсказки не видят вещих снов. Кроме того, было проверено предположение, что те, кто неосознанно замечает предзнаменования, видят во сне события, которые произойдут на самом деле. Итоги исследований показали, что обе эти теории не имеют под собой подтверждения.
Эксперты проводили различные опыты, благодаря которым удалось определить примерное описание группы людей, которые чаще всего видят по ночам предзнаменования. Любители спать перед телевизором могут видеть во сне видоизмененные новостные сводки, которые передавали в этот момент по телеканалу. Мозг во время быстрого сна «вставил» услышанное с экрана в канву сна. В итоге человек, услышав новости на утро, считает, что уже видел их раньше.
Читайте также: Ученые разгадали тайну происхождения воды
Кроме того, некоторые медицинские препараты могут спровоцировать изменение и запоминание сна.
Названы группы людей, которые склонны чаще других видеть вещие сны.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Несмотря на постепенное развенчивание учеными устоявшихся в народе примет и верований, в существование вещих снов верит почти четверть населения Европы.
Многие утверждают, что хотя бы раз в жизни сами видели во сне события, которые потом произошли наяву.
О существовании этого феномена упоминали еще древние ученые и философы. Правда, тогда они описывали вещие сны с точки зрения человека своего времени, считая, что это «дары богов».
Эксперты считают, что сон в его быстрой фазе способствует «усвоению» информации.
В 2014 году эксперты из Университета Эдинбурга проверили гипотезы о том, что люди, склонные обращать внимание на различные знаки и подсказки не видят вещих снов. Кроме того, было проверено предположение, что те, кто неосознанно замечает предзнаменования, видят во сне события, которые произойдут на самом деле. Итоги исследований показали, что обе эти теории не имеют под собой подтверждения.
Эксперты проводили различные опыты, благодаря которым удалось определить примерное описание группы людей, которые чаще всего видят по ночам предзнаменования. Любители спать перед телевизором могут видеть во сне видоизмененные новостные сводки, которые передавали в этот момент по телеканалу. Мозг во время быстрого сна «вставил» услышанное с экрана в канву сна. В итоге человек, услышав новости на утро, считает, что уже видел их раньше.
Читайте также: Ученые разгадали тайну происхождения воды
Кроме того, некоторые медицинские препараты могут спровоцировать изменение и запоминание сна.
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