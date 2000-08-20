Раздел: Невероятное
Ученые помогут попасть в осознанный сон
Пациенты принимали галантамин.
Наверняка вы хоть раз слышали про осознанные сновидения. Это сновидения, в которые некоторые стараются попасть и тренируют свой мозг, ведь в нем можно делать все, что захочется, и мозг будет понимать, что это сон.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Согласно недавним исследованиям, специальное лекарство способно не только улучшить память, но и ускорить мозговую активность и помочь в запоминании снов. Способ видеть более осознанные сны придумали ученые Висконсинского университета в Мадисоне. В ходе исследования специалисты тестировали препарат, который обычно применяется во время лечения болезни Альцгеймера.
Исследователи отметили, что когда пациенты принимали лекарственный препарат, они быстрее понимали, что находятся во сне. Участники эксперимента заявили, что прекрасно помнили все мельчайшие подробности, а сновидение было очень реалистичным, более чем обычно. Пациенты принимали галантамин, который используется при лечении болезни Альцгеймера, мышечной дистрофии и некоторых заболеваний центральной нервной системы.
Благодаря эксперименту специалисты получили показатели, согласно которым 14% пациентов, принимающих плацебо, заявили о том, что видели осознанные сны. Но когда всем пациентам начали выдавать 4 мг настоящего препарата, показатель возрос до 27%. А когда дозировку было решено увеличить в 2 раза, число видящих осознанные сновидения также возросло - до 42%.
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По мнению экспертов, все дело в том, что галантамин положительно влияет на холинергические синапсы во время сна. То есть, препарат улучшает работу мозга и память настолько, что пациент может в деталях запомнить сюжет своего сна.
Наверняка вы хоть раз слышали про осознанные сновидения. Это сновидения, в которые некоторые стараются попасть и тренируют свой мозг, ведь в нем можно делать все, что захочется, и мозг будет понимать, что это сон.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Согласно недавним исследованиям, специальное лекарство способно не только улучшить память, но и ускорить мозговую активность и помочь в запоминании снов. Способ видеть более осознанные сны придумали ученые Висконсинского университета в Мадисоне. В ходе исследования специалисты тестировали препарат, который обычно применяется во время лечения болезни Альцгеймера.
Исследователи отметили, что когда пациенты принимали лекарственный препарат, они быстрее понимали, что находятся во сне. Участники эксперимента заявили, что прекрасно помнили все мельчайшие подробности, а сновидение было очень реалистичным, более чем обычно. Пациенты принимали галантамин, который используется при лечении болезни Альцгеймера, мышечной дистрофии и некоторых заболеваний центральной нервной системы.
Благодаря эксперименту специалисты получили показатели, согласно которым 14% пациентов, принимающих плацебо, заявили о том, что видели осознанные сны. Но когда всем пациентам начали выдавать 4 мг настоящего препарата, показатель возрос до 27%. А когда дозировку было решено увеличить в 2 раза, число видящих осознанные сновидения также возросло - до 42%.
Читайте также: Эти продукты лучше других помогут от стресса
По мнению экспертов, все дело в том, что галантамин положительно влияет на холинергические синапсы во время сна. То есть, препарат улучшает работу мозга и память настолько, что пациент может в деталях запомнить сюжет своего сна.
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